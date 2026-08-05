Ancestral Property Law India : वडिलांच्या संपत्तीवर मुलांचा जन्मसिद्ध हक्क असतो? वारसा हक्काबाबत हायकोर्टाचा मोठा निर्णय!

What Karnataka High Court Said on Ancestral Property : कर्नाटक उच्च न्यायालयाने हिंदू मिताक्षरा कायद्याच्या संदर्भात एक महत्त्वपूर्ण निर्णय देत स्पष्ट केले आहे की, वडील किंवा आजोबांकडून मिळालेली प्रत्येक संपत्ती ही आपोआप ‘वारसा हक्क’ किंवा Ancestral Property ठरत नाही. त्यामुळे मुले किंवा नातवंडे जन्मानेच त्यावर हक्क सांगू शकत नाहीत..न्यायालयाने स्पष्ट केले की, संपत्तीचे कायदेशीर स्वरूप हे ती मूळची कशी प्राप्त झाली यावरून ठरते. केवळ पिढ्यानपिढ्या हस्तांतरित झाली म्हणून ती पैतृक ठरत नाही. जर एखाद्या व्यक्तीने स्वतःच्या कष्टाने कमावलेली संपत्ती मुलाला दिली, तर ती त्या मुलाची वैयक्तिक संपत्ती राहते. त्याच्या पुढच्या पिढीला त्यावर जन्मसिद्ध हक्क मिळत नाही..या प्रकरणात एका मुलीने आजोबांच्या हयातीतील संपत्तीत वाटा मागितला होता. आजोबांना कौटुंबिक कराराने ती मालमत्ता मिळाली होती आणि नंतर ती वडिलांकडे आली. मुलीचा दावा होता की, ही कौटुंबिक संपत्ती असल्याने तिला जन्मानेच हक्क आहे. मात्र न्यायालयाने हा दावा फेटाळला. न्यायालयाने सांगितले की, ती मूळची आजोबांची स्वतः कमावलेली संपत्ती होती. कराराने हस्तांतरित झाली तरी तिचे स्वरूप बदलले नाही आणि ती वैयक्तिक मालमत्ताच राहिली. त्यामुळे मुलीला जन्मसिद्ध हक्कानुसार वाटा मिळू शकत नाही..हा निर्णय मुलांचा वडिलांच्या संपत्तीवरील हक्क पूर्णपणे रद्द करत नाही. जर वडिलांनी मृत्यूपत्र न केले असेल, तर हिंदू उत्तराधिकार कायद्यानुसार त्यांची सर्व संपत्ती मुले आणि इतर कायदेशीर वारसांमध्ये समान वाटली जाते. पण स्वतः कमावलेल्या संपत्तीवर मालकाचा पूर्ण अधिकार असतो. तो ती कोणालाही देऊ शकतो, विकू शकतो किंवा मृत्यूपत्राने कोणाच्याही नावावर करू शकतो. मुले अशा निर्णयाला आव्हान देऊ शकत नाहीत..कायदेतज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयामुळे भविष्यातील कौटुंबिक मालमत्ता वादांमध्ये मोठी स्पष्टता येईल. न्यायालयाने नात्यांपेक्षा संपत्तीचे मूळ कायदेशीर स्वरूप याला प्राधान्य दिले आहे. इस्टेट प्लॅनिंग आणि मालमत्ता वाटणीत आता ही भूमिका निर्णायक ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.