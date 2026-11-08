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Karnataka High Court : महिलेकडे अश्लील नजरेने पाहणे म्हणजे शरीरसुखाची नव्हे; कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा

Sexual Harassment : कर्नाटक उच्च न्यायालयाने म्हटले की केवळ अयोग्य किंवा अश्लील नजरेने पाहणे म्हणजे शरीरसुखाची मागणी किंवा लैंगिक छळ मानता येणार नाही. BNS कलम ७५(१)(ii) अंतर्गत गुन्हा सिद्ध होण्यासाठी केवळ अयोग्य नजरेचा आरोप पुरेसा नाही.
Karnataka High Court Quashes Sexual Harassment Case

Karnataka High Court Quashes Sexual Harassment Case

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

महिलेकडे अयोग्य किंवा अश्लील नजरेने पाहणे म्हणजे शरीरसुखाची मागणी करणे किंवा लैंगिक छळ करणे, असे आपोआप मानता येणार नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण कर्नाटक उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. केवळ अयोग्य नजरेने पाहिल्याच्या आरोपावरून भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) कलम ७५(१)(ii) अंतर्गत गुन्हा सिद्ध होत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या निरीक्षणासह न्यायालयाने संबंधित आरोपीविरुद्ध सुरू असलेली फौजदारी कार्यवाही रद्द केली.

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