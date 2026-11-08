Karnataka High Court : महिलेकडे अश्लील नजरेने पाहणे म्हणजे शरीरसुखाची नव्हे; कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा

महिलेकडे अयोग्य किंवा अश्लील नजरेने पाहणे म्हणजे शरीरसुखाची मागणी करणे किंवा लैंगिक छळ करणे, असे आपोआप मानता येणार नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण कर्नाटक उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. केवळ अयोग्य नजरेने पाहिल्याच्या आरोपावरून भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) कलम ७५(१)(ii) अंतर्गत गुन्हा सिद्ध होत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या निरीक्षणासह न्यायालयाने संबंधित आरोपीविरुद्ध सुरू असलेली फौजदारी कार्यवाही रद्द केली.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .न्यायमूर्ती सूरज गोविंदराज यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने २ नोव्हेंबर रोजी हा निर्णय दिला. 'बार अँड बेंच'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, तक्रारदार महिलेने पोलिसांना दिलेल्या सुरुवातीच्या तक्रारीत आरोपीवर गंभीर आरोप केले होते. मात्र, तपासादरम्यान नोंदवलेल्या पुढील निवेदनात तिने बहुतांश आरोप मागे घेतले. आरोपीने केवळ आपल्याकडे अयोग्य नजरेने पाहिल्याचे तिने म्हटले होते..गाड्यांचे इंजिन धोक्यात! पेट्रोलमध्ये मर्यादेपेक्षा जास्त इथेनॉलची भेसळ; कर्नाटक सरकारचे तेल कंपन्यांवर गंभीर आरोप.नेमके प्रकरण काय?प्रकरणातील माहितीनुसार, आर्थिक वादाच्या संदर्भात संबंधित महिला आरोपीच्या घरी गेली होती. त्यावेळी आरोपीने पैसे आणि इतर लाभांच्या बदल्यात तिच्याकडे लैंगिक सुखाची मागणी केल्याचा आरोप तिने सुरुवातीला केला होता. तसेच पैसे परत न केल्यास शारीरिक इजा पोहोचवण्याची धमकी दिल्याचेही तिने तक्रारीत नमूद केले होते..मात्र, पोलिस तपासादरम्यान दिलेल्या नंतरच्या निवेदनात महिलेने हे आरोप मागे घेतले. आरोपीने आपल्याकडे अयोग्य नजरेने पाहिल्याचा आरोपच तिने कायम ठेवला. असे असतानाही पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध BNS कलम ७५(१)(ii) (लैंगिक छळ) आणि कलम ३५१(२) (गुन्हेगारी स्वरूपाची धमकी) अंतर्गत आरोपपत्र दाखल केले होते..न्यायालयाने काय म्हटले?आरोपीने फौजदारी कार्यवाही रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने महिलेच्या नंतरच्या निवेदनाचा विचार केला. लैंगिक लाभाची मागणी केल्याचा किंवा धमकी दिल्याचा आरोप सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक घटक या निवेदनातून स्पष्ट होत नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले..केंद्राचा आदेश पण कर्नाटक भूमिकेवर ठाम! काँग्रेसच्या १९३७ सालच्या ठरावाचं होणार पालन, DK सरकारचा आदेश नेमका काय?.केवळ अयोग्य नजरेने पाहिल्याचा आरोप म्हणजे BNS कलम ७५(१)(ii) अंतर्गत लैंगिक लाभाची मागणी करणे नव्हे, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. तसेच, इतर कोणताही ठोस पुरावा उपलब्ध नसल्याने आरोपीविरुद्ध फौजदारी कार्यवाही सुरू ठेवण्याचे कारण नसल्याचे सांगत न्यायालयाने याचिका मंजूर केली आणि संबंधित कार्यवाही रद्द केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.