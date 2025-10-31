Karnataka High Court : उच्च न्यायालयाचा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला मोठा धक्का; संचलनाबाबत दिला महत्त्वाचा निर्णय, नेमकं काय घडलं?

बंगळूर : कर्नाटक उच्च न्यायालयाने (Karnataka High Court) गुरुवारी (ता. ३०) राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला (RSS) मोठा धक्का देत २ नोव्हेंबर रोजी गुलबर्गा जिल्ह्यातील चित्तापूर शहरात होणाऱ्या संचलनाच्या आयोजकांसोबत पुन्हा शांतता बैठक घेण्याचे निर्देश दिले..चित्तापूरमध्ये आरएसएसच्या संचलनाला परवानगी मिळावी, यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना गुलबर्गा उच्च न्यायालयाच्या (Gulbarga High Court) खंडपीठाने जिल्हाधिकाऱ्यांना पाच नोव्हेंबर रोजी महाधिवक्ता कार्यालयात या विषयावर चर्चा करण्यासाठी बैठक घेण्याचे आदेश दिले आहेत..Manusmriti Controversy : मनुस्मृती पुन्हा चर्चेत; कामगार धोरणाच्या मसुद्याने पेटला वाद, काँग्रेसचा मोदी सरकारसह RSS वर हल्लाबोल.पाच नोव्हेंबरला दुपारी तीन वाजता बंगळूर येथील महाधिवक्ता कार्यालयात शांतता बैठक घेण्याचे निर्देश दिले आणि सुनावणी सात नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केली. महाधिवक्ता शशिकिरण शेट्टी आणि वरिष्ठ अधिवक्ता अरुणा श्याम यांना रसद आणि परवानगीबाबतच्या चर्चेत भाग घेण्याचे निर्देश दिले आणि बैठकीमुळे तोडगा निघेल, असा विश्वास व्यक्त केला..२४ ऑक्टोबर रोजी उच्च न्यायालयानेही अशाच प्रकारची शांतता बैठक घेण्याचे सांगितले होते. आता त्यांनी आणखी एक शांतता बैठक आयोजित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे दोन नोव्हेंबर रोजी चित्तापूरमध्ये होणारी आरएसएसची रॅली स्थगित केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.