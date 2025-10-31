देश

Karnataka High Court : उच्च न्यायालयाचा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला मोठा धक्का; संचलनाबाबत दिला महत्त्वाचा निर्णय, नेमकं काय घडलं?

Karnataka High Court’s Directive to RSS on Chittapur March : कर्नाटक उच्च न्यायालयाने आरएसएसच्या चित्तापूर संचलनप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांना व आयोजकांना पुन्हा शांतता बैठक घेण्याचे आदेश दिले असून पुढील चर्चा पाच नोव्हेंबरला होणार आहे.
बंगळूर : कर्नाटक उच्च न्यायालयाने (Karnataka High Court) गुरुवारी (ता. ३०) राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला (RSS) मोठा धक्का देत २ नोव्हेंबर रोजी गुलबर्गा जिल्ह्यातील चित्तापूर शहरात होणाऱ्या संचलनाच्या आयोजकांसोबत पुन्हा शांतता बैठक घेण्याचे निर्देश दिले.

