Maha Shivratri Shivling Puja : महाशिवरात्री निमित्त हिंदू पक्षाला मोठा दिलासा! ; दर्ग्याच्या आतील शिवलिंगाची पूजा करण्यास न्यायालयाची परवानगी

Karnataka High Court Verdict on Shivling Worship : कर्नाटक उच्च न्यायालयाने महाशिवरात्रीनिमित्त अलांड टाउनमधील दर्ग्याच्या आत शिवलिंगाची पूजा करण्याची परवानगी दिली आहे. या न्यायालयाच्या निर्णयामुळे हिंदू पक्षाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. सिद्ध रमैया हिरेमठ यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना, न्यायालयाने गेल्या वर्षीप्रमाणे १५ फेब्रुवारी रोजी महाशिवरात्रीनिमित्त मर्यादित संख्येने लोकांसह शिवलिंगाची पूजा करण्याची परवानगी दिली.
वादाच्या केंद्रस्थानी असलेला दर्गा १४ व्या शतकातील सूफी संत हजरत शेख अलाउद्दीन अन्सारी आणि १५ व्या शतकातील हिंदू संत राघव चैतन्य यांच्याशी संबंधित आहे, दोघांनाही या ठिकाणी दफन करण्यात आले असल्याचे मानले जाते. राघव चैतन्य शिवलिंग नावाची एक रचना देखील या ठिकाणी आहे. मुस्लिम आणि हिंदू दोघेही या ठिकाणी पूजा करतात. तथापि, २०२२ मध्ये शिवलिंगावर विष्ठा फेकल्याचा आरोप झाल्यानंतर पूजा करण्याच्या अधिकारावरून जातीय तणाव वाढला होता.
तर आज सकाळी, दर्गा समितीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, हिंदू संघटनांना पूजा करण्याची परवानगी देण्याविरुद्ध अपील केले होते, परंतु मुख्य न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला, असे म्हटले होते की अशा प्रत्येक याचिकेवर थेट सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी केल्याने उच्च न्यायालये निरुपयोगी झाली आहेत असा चुकीचा संदेश जाईल.
तर, दर्गा समितीने त्यांच्या याचिकेत म्हटले आहे की, तेथे जे घडत आहे ते न्यायालयाकडून अंतरिम आदेश मिळवून धार्मिक स्थळाचे स्वरूप बदलण्याचा एक समन्वित नमुना आहे. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने हिंदू समुदायाच्या १५ सदस्यांना राघव चैतन्य शिवलिंगावर शिवरात्री पूजा करण्याची परवानगी दिली होती. हे कडक सुरक्षेत करण्यात आले. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, शिवरात्रीनिमित्त कोणत्याही अनुचित घटनेशिवाय हिंदू पूजा पार पडल्या. तर १५ हिंदूंना दर्ग्याच्या परिसरात प्रवेश करून धार्मिक विधी करण्याची परवानगी देण्यात आली. यावर्षीही न्यायालयाने अशाच धर्तीवर आदेश दिला आहे.
