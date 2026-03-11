प्रेमभंग म्हणजे धोका नाही; सहमतीने संबंधानंतर लग्नास नकार दिल्यास तो बलात्कार ठरत नाही, फसवणुकीची खरी व्याख्या HC ने सांगितली!

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने एका बलात्कार प्रकरणाची सुनावणी करताना एक महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. न्यायालयाने म्हटले की, कायदा हृदय तुटण्याला गुन्हा ठरवत नाही. सहमतीने झालेल्या संबंधानंतर लग्न नाकारले जात असले तरी ते दुःखद आहे. परंतु ते बलात्कार मानले जाऊ शकत नाही. न्यायालय एका पुरूषाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करत होते. .मिळालेल्या माहितीनुसार, एका महिलेने भारतीय दंड संहिता, २०२३ च्या कलम ६९ आणि ११५(२) अंतर्गत त्याच्याविरुद्ध दाखल केलेला एफआयआर रद्द करण्याची मागणी केली होती. एफआयआरमध्ये, महिलेने याचिकाकर्त्यावर लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन तिच्याशी संबंध ठेवल्याचा आरोप केला होता. कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती एम. नागाप्रसन्ना म्हणाले, 'जिथे दोन प्रौढ व्यक्ती परस्पर संमतीने बराच काळ शारीरिक संबंध ठेवतात. .LPG Supply in India : युद्धामुळे LPG चा पुरवठ्याचं संकट; इंटरनेटवरही होणार परिणाम?.त्यानंतर तो पुरुष त्या महिलेशी लग्न करण्यास नकार देतो, तेव्हा हे कृत्य कितीही खेदजनक असले तरी, केवळ या आधारावर आयपीसीच्या कलम ३७६ अंतर्गत त्या नात्याला बलात्काराच्या गुन्ह्यात रूपांतरित करता येणार नाही, असं त्यांनी सांगितलं. न्यायालयाने आपल्या आदेशात असेही नमूद केले आहे की, तक्रारीचे संपूर्ण वाचन केल्यास जबरदस्ती, फसवणूक किंवा बळजबरीचा कोणताही उल्लेख आढळत नाही. तक्रारीत दोन वर्षांचे लिव्ह-इन रिलेशनशिप, सामायिक घरगुती जीवन आणि सहमतीने झालेल्या नात्याचे वर्णन केले आहे..न्यायालयाने म्हटले की, ते दोन वर्षे एकत्र राहिले आणि त्यानंतर जे घडले त्यात हिंसाचाराचा नव्हे तर बेवफाईचा आरोप होता. म्हणून हे खोट्या बहाण्याने शारीरिक जवळीक साधल्याचा खटला नव्हता. हृदय तुटणे हा गुन्हा मानला जात नाही हे कायद्याचे एक सुस्थापित तत्व आहे. न्यायमूर्ती एम. नागाप्रसन्ना यांनी असा निर्णय दिला की, जर लग्नाचे वचन केवळ एक फसवे डावपेच होते. जे कधीही पूर्ण करण्याचा हेतू नव्हता हे सिद्ध झाले तर ते खोटे मानले जाते. .न्यायालयाने असे म्हटले की, नातेसंबंधाच्या सुरुवातीलाच मन बदलणे किंवा विसंगती, कौटुंबिक विरोध किंवा लग्न करण्यास अनिच्छा असणे हे गुन्हेगारी हेतू असू शकत नाही. अयशस्वी नातेसंबंधांना तोंड देण्यासाठी फौजदारी न्यायव्यवस्थेचा वापर शस्त्र म्हणून केला जाऊ नये. याचिकाकर्त्याची भेट आयर्लंडमध्ये त्या महिलेशी झाली, जिथे ते दोघेही शिक्षण घेत होते. त्यांची मैत्री नंतर प्रेमात बदलली आणि त्यांनी लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहण्याचा निर्णय घेतला..स्ट्रेट ऑफ होर्मुज संकट; भारताला LPG कसा मिळणार? तज्ज्ञांनी सांगितले पर्याय.महिलेने एफआयआरमध्ये म्हटले आहे की, ते दोघे बराच काळ लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत होते आणि त्या काळात त्यांचे शारीरिक संबंध होते. तिचे पूर्वी लग्न झाले होते आणि तिला एक मूल होते. तिच्या पतीपासून घटस्फोट आधीच प्रलंबित आहे. नंतर, याचिकाकर्त्याशी तिचे संबंध बिघडले आणि भारतात परतल्यानंतर तिने त्याच्याविरुद्ध लग्नाचे खोटे आमिष दाखवून तिच्याशी प्रेमसंबंध असल्याचा आरोप करत खटला दाखल केला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.