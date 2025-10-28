RSS: कर्नाटक सरकारला धक्का! राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाबाबतच्या 'या' आदेशाला दिली स्थगिती

Karnataka Government: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर निर्बंध आणण्याच्या उद्देशाने कर्नाटक सरकारने एक आदेश काढला होता. या आदेशाला कोर्टाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. सरकारच्या आदेशानुसार, खासगी संस्थांना सरकारी परिसर आणि सार्वजनिक ठिकाणे- रस्ते इत्यादींवर कोणताही कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी प्रशासनाची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक केले होते. .कर्नाटक सरकारच्या या आदेशामुळे संघाच्या उपक्रमांवर निर्बंध येणार होते. मात्र कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठाने कर्नाटक सरकारच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. सरकारने काढलेला हा आदेश म्हणजे मुलभूत अधिकारांचं उल्लंघन आहे, असा दावा याचिककर्त्याने केला होता..इतकी गोड चेटकीण पण पाय... प्रेक्षकांना कसा वाटला 'काजळमाया' मालिकेचा पहिला भाग? म्हणतात- थोडी ओव्हर अॅक्टिंग .पुनश्चैतन्य सेवा समस्थे या संस्थेने सरकारविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती नागप्रसन्ना यांच्या एकल पीठाने राज्य सरकारच्या आदेशावर अंतरिम स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १७ नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आलेली आहे..याचिकाकर्त्यांचे वकील काय म्हणाले?ज्येष्ठ वकील अशोक हरनहल्ली यांनी सांगितले की, राज्य सरकारचा हा आदेश संविधानाच्या मूलभूत अधिकारांवर निर्बंध आणण्यासारखा आहे. सरकारच्या आदेशानुसार, १० पेक्षा जास्त लोकांनी एकत्र येण्यासाठी देखील प्रशासनाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. हे मूलभूत अधिकारांवर निर्बंध घालण्यासारखे आहे. एखाद्या पार्कमध्ये छोटा समारंभ आयोजित केला तरी, सरकारच्या या आदेशानुसार तोही अवैध ठरेल, अशी बाजू त्यांनी मांडली..Pune Ahilyanagar Traffic: पुणे अहिल्यानगर रस्ता पुन्हा कोंडीत; कासारी फाटा येथे वाहनांच्या रांगा, पोलिस कर्मचारी नेमण्याची मागणी.कर्नाटक सरकारचा आदेश काय आहे?राज्यातील कोणत्याही सरकारी मालमत्ता किंवा परिसरात खासगी संस्थांना कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी पूर्वपरवानगी घेणे अनिवार्य केले असेल, असा नियम कर्नाटक सरकारने केला होता. यामध्ये सार्वजनिक जागा, रस्ते आणि सरकारी परिसरांमध्ये परवानगीशिवाय १० पेक्षा जास्त लोकांनी एकत्र येणे, पथ संचलन करणे किंवा शाखा लावण्यावर बंदी घालण्यात आली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.