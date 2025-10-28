देश

RSS: कर्नाटक सरकारला धक्का! राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाबाबतच्या 'या' आदेशाला दिली स्थगिती

Karnataka HC Stays Order Making Prior Permission Mandatory for Private Events on Government Land, Citing Violation of Fundamental Rights: कर्नाटक सरकारला हा धक्का समजला जातोय.
संतोष कानडे
Updated on

Karnataka Government: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर निर्बंध आणण्याच्या उद्देशाने कर्नाटक सरकारने एक आदेश काढला होता. या आदेशाला कोर्टाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. सरकारच्या आदेशानुसार, खासगी संस्थांना सरकारी परिसर आणि सार्वजनिक ठिकाणे- रस्ते इत्यादींवर कोणताही कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी प्रशासनाची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक केले होते.

Karnataka
RSS
Government
Rashtriya Swayamsevak Sangh centenary

