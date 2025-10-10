Karnataka High Court : महाराष्ट्र एकीकरण समितीला मोठा दिलासा; राज्य सरकारची 'ती' याचिका High Court ने फेटाळली!

बेळगाव : कर्नाटक उच्च न्यायालयाने (Karnataka High Court) राज्योत्सवदिनी म्हणजे एक नोव्हेंबरला महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या काळा दिन (Black Day Protest) आणि निषेध फेरीविरुद्ध दाखल जनहित याचिका फेटाळून लावली आहे. लोकशाही व्यवस्थेत आंदोलन आणि निदर्शने ही प्रत्येकाचा मूलभूत हक्क आहे, असा अत्यंत महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. या निर्णयामुळे केवळ याचिकाकर्ता नव्हे, तर राज्य सरकारला धडा शिकवणारा दणका बसल्याची चर्चा सुरू आहे..बेळगाव येथील मल्लाप्पा छायाप्पा अक्षरद यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत महाराष्ट्र एकीकरण समितीला एक नोव्हेंबर रोजी ‘काळा दिन’ पाळण्यास व निषेध फेरी काढण्यास बंदी घालावी, अशी मागणी केली होती. पण मुख्य न्यायमूर्ती विभू बखरू आणि न्यायमूर्ती सी. एम. पूनाछा यांच्या खंडपीठाने ही मागणी फेटाळून लावत याचिकाकर्त्याची मागणी तर्कहीन असल्याचा निकाल दिला आहे..Election Commission : बिहार निवडणुकीपूर्वी निवडणूक आयोगाकडून मोठी घोषणा, राजकीय पक्षांना दिला इशारा; म्हणाले, 'एआय व्हिडिओंचा गैरवापर...'.न्यायालयाने स्पष्ट नमूद केले की, कोणत्याही नागरिकाला आंदोलन करण्याचा, मतप्रदर्शनाचा किंवा लोकशाही पद्धतीने आपले विचार मांडण्याचा अधिकार आहे. यामुळे अशा प्रकारे बंदी घालण्याची मागणी संविधानविरोधी असल्याचे सूचक मत न्यायालयाने व्यक्त केले. राज्य सरकारला न्यायालयाने चाप लावला असून, फक्त कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी पार पाडावी, मात्र आंदोलनावर आडमुठेपणाने बंदी घालू नये, असे स्पष्ट केले. सरकारने याचिकाकर्त्याच्या दबावाखाली येऊन अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणू नये, असा इशारा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. महाराष्ट्र एकीकरण समिती, मराठीभाषक आणि अनेक सामाजिक संघटनांनी या निकालाचे जोरदार स्वागत केले..आंदोलनापासून रोखता येत नाहीकाळा दिन पाळण्यास वा त्यादिवशी फेरी काढण्यास निर्बंध घालण्याची मागणी जनहित याचिकेद्वारे करतानाच एक नोव्हेबरला काळा दिन पाळल्याने सार्वजनिक शांततेत बाधा आणि कन्नड भाषिक नागरिकांच्या राज्य स्थापनेचा दिवस शांततेत साजरा करण्याच्या अधिकारावर परिणाम होईल, असे म्हटले होते. त्यामुळे बेकायदेशीर सभा किंवा निदर्शने रोखण्यासाठी आवश्यक पावले उचलावीत, अशी मागणी केली होती. परंतु, खंडपीठाच्या द्विसदस्यीय न्यायमुर्तीनी कोणत्याही व्यक्तीला निदर्शने वा आंदोलनापासून रोखता येत नाही, आंदोलन, निदर्शन वा फेरीसाठी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून आवश्यक परवानगी घेणे बंधनकारक असल्याचे निकालात नमूद केले आहे.."काळादिन आणि निषेध फेरीला परवानगी विषयावर युक्तीवाद केला होता. त्यावर आता निकाल लागला असून, यात महाराष्ट्र एकीकरण समितीसह लोकशाहीचा विजय झाला आहे."- महेश बिर्जे, वकील, महाराष्ट्र एकीकरण समिती.FAQs :प्र.१: न्यायालयात कोणती याचिका दाखल झाली होती?उत्तर : काळा दिन फेरीवर बंदी घालण्याची याचिका दाखल झाली होती.प्र.२: न्यायालयाने काय निर्णय दिला?उत्तर : याचिका फेटाळून आंदोलनाचा मूलभूत हक्क मान्य केला.प्र.३: आंदोलन कधी होणार आहे?उत्तर : १ नोव्हेंबर रोजी महाराष्ट्र एकीकरण समिती निषेध फेरी काढणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.