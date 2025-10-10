देश

Karnataka High Court : महाराष्ट्र एकीकरण समितीला मोठा दिलासा; राज्य सरकारची 'ती' याचिका High Court ने फेटाळली!

Karnataka High Court Dismisses PIL Against Black Day Protest : कर्नाटक उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या काळा दिन व निषेध फेरीवर बंदी घालण्याची मागणी फेटाळली असून आंदोलनाचा मूलभूत हक्क कायम ठेवणारा ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे.
Karnataka High Court

Karnataka High Court

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

बेळगाव : कर्नाटक उच्च न्यायालयाने (Karnataka High Court) राज्योत्सवदिनी म्हणजे एक नोव्हेंबरला महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या काळा दिन (Black Day Protest) आणि निषेध फेरीविरुद्ध दाखल जनहित याचिका फेटाळून लावली आहे. लोकशाही व्यवस्थेत आंदोलन आणि निदर्शने ही प्रत्येकाचा मूलभूत हक्क आहे, असा अत्यंत महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. या निर्णयामुळे केवळ याचिकाकर्ता नव्हे, तर राज्य सरकारला धडा शिकवणारा दणका बसल्याची चर्चा सुरू आहे.

Loading content, please wait...
high court
Government of Karnataka
Belgaum District

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com