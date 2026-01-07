BJP Woman Worker Assault : भाजपच्या महिला कार्यकर्त्याला विवस्त्र करुन मारहाण केल्याचा आरोप, पोलीस आयुक्तांनी सांगितलं नेमकं काय घडलं ?

कर्नाटक: कर्नाटकातील हुबळी येथे एका महिला भाजप कार्यकर्त्याला विवस्त्र करुन ला मारहाण केल्याचा आरोप पोलिसांवर करण्यात आला आहे. केशवपूर पोलिस ठाण्यातील पोलिस अधिकाऱ्यांवर हा आरोप आहे. काँग्रेस नगरपरिषद सदस्याच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी कारवाई केल्याचे वृत्त आहे, ज्यामुळे भाजप समर्थकांमध्ये प्रचंड संताप निर्माण झाला आहे. महिलेशी झालेल्या गैरवर्तनाचे फोटोही सोशल मीडियावर पोस्ट करण्यात आले आहेत. वरिष्ठ पोलिस अधिकारी या प्रकरणाची चौकशी करत आहेत..प्राथमिक माहितीनुसार, काँग्रेस नगरसेवक सुवर्णा कल्लाकुंटला यांच्या तक्रारीवरून महिलेला ताब्यात घेण्यात आले आहे. ही तक्रार राज्यात मतदार यादी पुनर्रचना प्रक्रियेदरम्यान काँग्रेस आणि भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये झालेल्या पूर्वीच्या वादाशी संबंधित आहे..नुकताच भाजपमध्ये प्रवेशही महिला काँग्रेसची माजी कार्यकर्ती असल्याचे सांगितले जाते आणि अलीकडेच तिने भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. काही मतदारांची नावे काढून टाकण्यात अधिकाऱ्यांना मदत केल्याच्या आरोपावरून हा वाद निर्माण झाला, ज्यामुळे काँग्रेस आणि भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये संघर्ष झाला..पोलिस तपासात असे दिसून आले आहे की ज्या महिलेवर हल्ला झाला तिच्यावर आधीच फौजदारी गुन्हे दाखल आहेत. पोलिस आयुक्त सध्या केशवपूर पोलिस ठाण्यात या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. या घटनेमुळे परिसरात राजकीय तणाव निर्माण झाला आहे, दोन्ही पक्षांनी एकमेकांविरुद्ध तक्रारी दाखल केल्या आहेत..एसआयआर सुधारणा प्रक्रियेदरम्यान हाणामारीपोलिस आयुक्त एन. शशिकुमार यांनी सांगितले की, १ जानेवारी रोजी एसआयआर सुधारणा प्रक्रियेदरम्यान परिसरातील दोन गटांमध्ये वाद झाला. त्यानंतर पोलिसांकडे अनेक तक्रारी दाखल करण्यात आल्या. एका तक्रारदाराने सांगितले की, १ जानेवारी रोजी झालेल्या वादात महिलेने त्याला चावा घेतला आणि त्याच्या गुप्तांगावर लाथ मारली..Nashik Crime : सावकाराच्या बायकोने पोलिसांना धमकावले; सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल.आधीच ५ गुन्हे त्यांनी पुढे सांगितले की, या तक्रारींच्या आधारे ५ जानेवारी रोजी पोलिस महिलेला अटक करण्यासाठी पोलिस गेलेआले तेव्हा तिने सहकार्य करण्यास नकार दिला. तिला अटक करून गाडीत बसवल्यानंतर तिने स्वत:चे कपडे काढायला सुरुवात केली. तिला रोखण्यासाठी एका महिला पीएसआयसह आठ महिला पोलिस अधिकारी व्हॅनमध्ये उपस्थित होत्या.पण तिने तिचे कपडे काढले आणि फेकून दिले आणि स्वतः विवस्त्र झाली. स्थानिक लोकांच्या मदतीने पोलिसांनी महिलेला आणखी एक कपडे दिले, त्यानंतर अटकेची औपचारिकता पूर्ण झाली. सार्वजनिक ठिकाणी तिने असे कृत्य केल्याने अनेकांनी व्हिडिओ काढले.पण हा व्हिडिओ व्हायरल करणाऱ्यांवरही कारवाई केली जाणार असल्याचे एन. शशिकुमार यांनी सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.