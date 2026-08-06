Karnataka Industrial Growth : राज्यात जिंदाल समूह करणार 1.20 लाख कोटींची गुंतवणूक; बिसलेरी, रेमंडचाही उद्योग विस्ताराचा मानस, हजारो रोजगारांच्या संधी

बंगळूर : कर्नाटकात औद्योगिक गुंतवणूक वाढविण्यासाठी सरकारच्या प्रयत्नांना मोठे यश मिळाले आहे. जिंदाल समूहाने पाच वर्षांत राज्यात १.२० लाख कोटींची गुंतवणूक करण्याची तयारी दर्शविली (JSW Jindal investment in Karnataka) आहे. याशिवाय बिसलेरी, रेमंड, एल अँड टी, टार्क सेमिकंडक्टर्स, सॅनोफी, टीसीपीएल पॅकेजिंग आदी नामांकित कंपन्यांनीही राज्यात उद्योग विस्तारासाठी रस दाखविला आहे..अवजड व मध्यम उद्योगमंत्री एम. बी. पाटील यांनी औद्योगिक गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी मुंबईत दोन दिवसांचे ‘रोड शो’ आयोजित केला. या दौऱ्यात त्यांनी एल अँड टी, बिसलेरी, रेमंड, टार्क-हिरानंदानी, सॅनोफी हेल्थ, मॅग्नम, बालू फोर्ज, मॅक्स एरोस्पेससह अनेक प्रमुख कंपन्यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली..जिंदाल समूहाचे अध्यक्ष सज्जन जिंदाल आणि जेएसडब्ल्यूचे संयुक्त व्यवस्थापकीय संचालक जयंत आचार्य यांच्याशी झालेल्या बैठकीनंतर एम. बी. पाटील यांनी सांगितले की, जिंदाल समूह पाच वर्षांत १.२० लाख कोटींची गुंतवणूक करणार आहे. तीन दशकांत कंपनीने कर्नाटकमध्ये सुमारे १.३० लाख कोटींची गुंतवणूक केली आहे..Farmer Loan Waiver 2026 : कर्जमाफीच्या यादीत फरक दिसल्यास काय करावे? FLRS पोर्टलवरील थकबाकीच्या रकमेबाबतचा संभ्रम अखेर दूर, सहकार आयुक्तांनी काय सांगितलं?.बिसलेरीकडून दोन हजार रोजगारपिण्याच्या पाण्याच्या बाटल्या तयार करणारी बिसलेरी कंपनीही राज्यातील उत्पादन क्षमता वाढविण्याच्या तयारीत आहे. या प्रकल्पामुळे सुमारे दोन हजार रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे..रेमंडचे विजापूरला प्राधान्यरेमंड लाइफस्टाइल जीन्स उत्पादनासाठी नवीन प्रकल्प उभारण्याचा विचार करत असून कच्चा माल आणि बाजारपेठेची उपलब्धता लक्षात घेता बळ्ळारी किंवा विजापूर जिल्ह्याची निवड करण्याची सूचना सरकारने केली आहे..Kolhapur Ring Road : अमित शाह कोल्हापूरच्या वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडवणार? शहरात 2 उड्डाणपूल अन् 4 भुयारी मार्ग; 164 कोटींच्या प्रस्तावाला राज्य सरकारचा हिरवा कंदील.डेटा सेंटर क्षेत्रातही गुंतवणूकटार्क सेमिकंडक्टर्सने सेमिकंडक्टर, डेटा सेंटर आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. तसेच कंपाऊंड सेमिकंडक्टर फॅब प्रकल्प उभारण्याचाही विचार सुरू आहे..एल अँड टी'चे संशोधन केंद्रएल अँड टी मार्फत औद्योगिक रोबोटिक्स क्षेत्रात प्रवेश करण्याबरोबरच बंगळूरमध्ये जागतिक बाजारपेठेसाठी चिप डिझाइन केंद्र तसेच इलेक्ट्रॉनिक्स संशोधन व नवोपक्रम पार्क उभारण्याचा विचार सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.