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IAS Office :आयएएस अधिकाऱ्यावर १.७० कोटी घेतल्याचा आरोप, ईडीकडून १, ५०० पानी आरोपपत्र दाखल

ED Files 1500 Page Chargesheet in KPSC Recruitment Scam : कर्नाटक लोकसेवा आयोगाच्या पशुवैद्यकीय अधिकारी भरती प्रकरणात ईडीने पहिले आरोपपत्र दाखल केले आहे. आयएएस अधिकारी ज्ञानेंद्रकुमार आणि बसवराज कन्नाळे यांच्यावर गंभीर आरोप करण्यात आले असून तपासातील आर्थिक व्यवहारांचाही उल्लेख आहे.
KPSC Recruitment Scam

KPSC Recruitment Scam

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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बंगळूर : कर्नाटक लोकसेवा आयोगाच्या (केपीएससी) पशुवैद्यकीय अधिकारी भरती घोटाळ्याप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) पहिले आरोपपत्र दाखल केले आहे. सुमारे १, ५०० पानांच्या या आरोपपत्रात आयएएस अधिकारी ज्ञानेंद्रकुमार आणि या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार बसवराज कन्नाळे यांच्याविरोधात अनेक गंभीर आरोप केले आहेत. आरोपपत्रानुसार ८ आणि ९ जानेवारी रोजी अनेक व्हिलांचे आगाऊ आरक्षण केले होते.

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