IAS Office :आयएएस अधिकाऱ्यावर १.७० कोटी घेतल्याचा आरोप, ईडीकडून १, ५०० पानी आरोपपत्र दाखल

बंगळूर : कर्नाटक लोकसेवा आयोगाच्या (केपीएससी) पशुवैद्यकीय अधिकारी भरती घोटाळ्याप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) पहिले आरोपपत्र दाखल केले आहे. सुमारे १, ५०० पानांच्या या आरोपपत्रात आयएएस अधिकारी ज्ञानेंद्रकुमार आणि या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार बसवराज कन्नाळे यांच्याविरोधात अनेक गंभीर आरोप केले आहेत. आरोपपत्रानुसार ८ आणि ९ जानेवारी रोजी अनेक व्हिलांचे आगाऊ आरक्षण केले होते. .ऑर्किड निर्वाणा यासह विविध व्हिलांमध्ये सुमारे २० उमेदवारांना प्रशिक्षण दिल्याचा उल्लेख ईडीने केला आहे. ७ जानेवारी रोजी ज्ञानेंद्रकुमार यांनी पेनड्राइव्हद्वारे कन्नाळे याला प्रश्न आणि उत्तरे दिल्याचा आरोप आहे. दोन प्रश्नपत्रिकांशी संबंधित ८० गुणांचे प्रश्न पेनड्राइव्हमध्ये टाकून दिले होते. अंतिम प्रश्नपत्रिकेची प्रत ज्ञानेंद्रकुमार आणि कन्नाळे यांनी तयार केल्याचेही आरोपपत्रात नमूद आहे. कार्यालयातील टॅबलेटमध्ये प्रश्नपत्रिका कॉपी केली होती. त्यानंतर पुरावे नष्ट करण्याच्या उद्देशाने त्याच दिवशी हा टॅबलेट फोडून टाकल्याचा दावा ईडीने केला आहे..८० लाखांची मागणी, ४० लाखांवर तडजोड कन्नाळे याने सुरुवातीला केवळ दोन उमेदवारांनाच प्रश्नपत्रिका देणार असल्याचे सांगून विश्वास संपादन केला होता. त्यासाठी सुरुवातीला ८० लाखांची मागणी केली होती. नंतर ही रक्कम ४० लाख रुपयांपर्यंत कमी केल्याचे आरोपपत्रात म्हटले आहे. या प्रकरणात ज्ञानेंद्रकुमार याने कन्नाळेकडून एकूण एक कोटी ७० लाख घेतल्याचा आरोप ईडीने केला आहे. २०२५ मध्ये ज्ञानेंद्रकुमार याने आपल्या मेहुणीला १५.३९ लाख रुपये दिले, तर भावाच्या बँक खात्यात १०.९४ लाख रुपये हस्तांतरित केले होते. घोटाळ्यातून मिळवलेला पैसा वैध उत्पन्न असल्याचे भासवण्यासाठी आरोपींनी विविध प्रयत्न केल्याचा दावाही ईडीने केला आहे..केपीएससीच्या अन्य अधिकाऱ्यांचाही सहभाग?पशुवैद्यकीय अधिकारी पदासाठी अर्ज केलेल्या दोन उमेदवारांची नावेही आरोपपत्रात नमूद केली आहेत. उमेदवारांची निवड यादी १:३ या प्रमाणात तयार केली होती. गैरव्यवहारात केपीएससीच्या अन्य अधिकाऱ्यांचाही सहभाग असल्याचा संशय ईडीने व्यक्त केला आहे. याशिवाय, गैरव्यवहारातून मिळालेली रक्कम उमेश आणि ओंकार नावाच्या व्यक्तींकडे हस्तांतरित केल्याचाही उल्लेख आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.