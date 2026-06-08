देश

Lokayukta Raid : 3 लाखांच्या बिलासाठी मागितली लाच; केबीजेएनएलचे 'ते' दोन मोठे अधिकारी लोकायुक्तांच्या जाळ्यात, रंगेहाथ अटक

government engineer bribery scandal : या प्रकरणी विजापूर लोकायुक्त यांनी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.
Why were KBJNL engineers arrested?

Why were KBJNL engineers arrested?

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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बंगळूर : विजापूर जिल्ह्यातील सालोटगी येथे लाच स्वीकारताना दोन सरकारी अधिकाऱ्यांना लोकायुक्त पोलिसांनी रंगेहाथ (Vijayapura corruption news) अटक केली.

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