Married Woman and Lover : प्रेमप्रकरणातून टोकाचं पाऊल! दोन मुलांची आई अन् प्रियकरानं धावत्या रेल्वेखाली उडी मारुन संपवलं जीवन

बंगळूर : मंड्या शहराच्या बाहेरील व्ही. सी. फार्म रेल्वे फाटकाजवळ गुरुवारी सकाळी धावत्या रेल्वेखाली झोकून देत विवाहित महिलेने आणि प्रियकराने आत्महत्या केली. सहना (वय २५) आणि राहुल (वय २३) अशी मृतांची नावे असून, दोघेही मूळचे बंगळूरचे रहिवासी (Married woman and lover end life in Karnataka) आहेत..सहना हिचा आठ वर्षांपूर्वी वीरश या रिक्षाचालकाशी प्रेमविवाह झाला होता. त्यांना सहा वर्षांची मुलगी आणि दोन वर्षांचा मुलगा आहे. मात्र, ती राहत असलेल्या इमारतीतच राहणाऱ्या राहुलसोबत तिचे प्रेमसंबंध असल्याचे समोर आले होते. यावरून पती-पत्नीमध्ये वारंवार वाद होत असल्याची माहिती आहे..बंगळूरच्या मदनायकनहळ्ळी येथे राहणाऱ्या या दांपत्यामध्ये राहुलसोबतच्या संबंधांवरून अनेकदा भांडणे झाली होती. कुटुंबीय आणि ज्येष्ठांनी मध्यस्थी करून दोघांना समजावण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, सहनाने राहुलसोबतचे संबंध तोडले नसल्याचा आरोप आहे..Sugarcane Trolley Accident Malkapur : मलकापूरजवळ काळजाचा ठोका चुकवणारा अपघात! उसाने भरलेली ट्रॉली दुचाकीवर पलटी, आई जागीच ठार, तर मुलगा गंभीर जखमी.सोमवारी याच मुद्द्यावरून पती-पत्नीमध्ये जोरदार भांडण झाले. त्यावेळी आपण राहुलसोबतच राहणार असल्याचे सहनाने सांगितले. त्यावर पती वीरश याने दोघांनाही एकत्र राहू देणार नसल्याची धमकी दिली. त्यानंतर मंगळवारी सहना बंगळुरातील घर सोडून मंड्याजवळील गुन्नायकनहळ्ळी येथील आजीच्या घरी राहायला गेली होती. राहुल मंड्यात आला. त्याने सहनाला सोबत घेतले. मात्र, पती एकत्र राहू देणार नाही, या भीतीतून दोघांनी आत्महत्येचा निर्णय घेतल्याचे प्राथमिक वृत्त आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.