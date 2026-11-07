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Married Woman and Lover : प्रेमप्रकरणातून टोकाचं पाऊल! दोन मुलांची आई अन् प्रियकरानं धावत्या रेल्वेखाली उडी मारुन संपवलं जीवन

Married woman and lover case : कर्नाटकातील मंड्या येथे विवाहित सहना आणि तिचा प्रियकर राहुल यांनी धावत्या रेल्वेखाली झोकून देत आत्महत्या केली. प्रेमसंबंधांवरून पती-पत्नीत वारंवार वाद होत असल्याची माहिती समोर आली.
Mandya case latest news

Mandya case latest news

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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बंगळूर : मंड्या शहराच्या बाहेरील व्ही. सी. फार्म रेल्वे फाटकाजवळ गुरुवारी सकाळी धावत्या रेल्वेखाली झोकून देत विवाहित महिलेने आणि प्रियकराने आत्महत्या केली. सहना (वय २५) आणि राहुल (वय २३) अशी मृतांची नावे असून, दोघेही मूळचे बंगळूरचे रहिवासी (Married woman and lover end life in Karnataka) आहेत.

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