डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळे प्रसूतीदरम्यान २६ वर्षीय महिलेचा मृत्यू; सरकारी दवाखान्याबाहेर नातेवाइकांचा आक्रोश, नक्की काय घडलं?

रामनगर (कर्नाटक) : जगलबेट येथील रहिवाशी रोहिणी मनोज हणबर (वय २६) यांना प्रसूती वेदना होत असल्याने जगलबेट येथील (Karnataka Maternal Death Case) सरकारी दवाखान्यात दाखल करण्यासाठी नेण्यात येत होते. मात्र, तेथे डॉक्टर उपलब्ध नसल्याने दांडेली येथील सरकारी दवाखान्यात नऊ रोजी पहाटे चार दरम्यान दाखल करण्यात आले होते. .त्या ठिकाणी ही मुख्य डॉक्टर (Doctor) उपलब्ध नसल्याने कर्मचाऱ्यांनी महिलेची प्रसूती करण्याचा प्रयत्न केला; परंतु महिलेची प्रकृती गंभीर झाल्याने हुबळी येथे नेण्यास सांगितले; परंतु वाटेतच हल्याळ येथे सरकारी दवाखान्यात रोहिणी हणबर यांना दाखल करण्यात आले. मात्र, दवाखान्यात त्यांना मृत झाल्याचे घोषित करण्यात आले. त्यानंतर कारवार येथील सरकारी दवाखान्यात बुधवारी (ता. १०) रोहिणी यांची उत्तरीय तपासणी करण्यात आली..Dharashiv : 'घरातील सोनं, पोस्टातील पैसेही दिले'; नर्तकीच्या नादी लागून अश्रुबा कांबळेनं संपवलं जीवन, सगळं समजल्यावर पत्नीही गेली सोडून.उत्तरीय तपासणी झाल्यानंतर रोहिणीचा मृतदेह जगलबेट येथे नातेवाइकांना देण्यात आला. रोहिणीचा मृतदेह जगलबेट गावात येताच सर्वांनी हळहळ व्यक्त केली. डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळे महिलेचा मृत्यू झाल्याचा नातेवाइकांनी आक्रोश करत संताप व्यक्त केला. तर रोहिणी हिचे पती मनोज हणबर यांनी जगलबेट येथे डॉक्टरची कमतरता व दांडेली येथील डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळे आपल्या पत्नीचा मृत्यू झाला, असे सांगत सांगितले..दांडेली येथील डॉक्टरांच्या विरोधात तक्रार नोंदवल्याचे सांगितले. पत्नीचा दांडेली येथेच मृत्यू झाला होता; परंतु दांडेली येथील डॉक्टरांच्या अंगलट हे प्रकरण येणार यामुळे पत्नीला विनाकारण धारवाड येथे न्यावे लागणार असे सांगितले. नंतर वाटेत तिचा मृत्यू झाल्याचे बनाव केल्याचा आरोप यावेळी मनोज हणबर यांनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.