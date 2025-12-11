देश

डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळे प्रसूतीदरम्यान २६ वर्षीय महिलेचा मृत्यू; सरकारी दवाखान्याबाहेर नातेवाइकांचा आक्रोश, नक्की काय घडलं?

Timeline of the Rohini Hanabar Maternal Death Case : जगलाबेट येथील रोहिणी हणबर यांना वेळेवर उपचार न मिळाल्याने प्रसूतीदरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला.
रामनगर (कर्नाटक) : जगलबेट येथील रहिवाशी रोहिणी मनोज हणबर (वय २६) यांना प्रसूती वेदना होत असल्याने जगलबेट येथील (Karnataka Maternal Death Case) सरकारी दवाखान्यात दाखल करण्यासाठी नेण्यात येत होते. मात्र, तेथे डॉक्टर उपलब्ध नसल्याने दांडेली येथील सरकारी दवाखान्यात नऊ रोजी पहाटे चार दरम्यान दाखल करण्यात आले होते.

