१२ आमदारांचा भाजपला दगा! काँग्रेसने डोळ्यासमोरून जागा हिसकावून घेतली; एनडीएत खळबळ, कारवाई होणार?

कर्नाटकातील विधान परिषद निवडणुकीच्या निकालांनी राजकारणात मोठी खळबळ माजवली आहे. गुरुवारी जाहीर झालेल्या निकालांनुसार काँग्रेसने पाच जागांवर सहज विजय मिळवला. या यशामुळे सत्ताधारी भाजप-जेडीएस आघाडीत मोठी अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. विरोधी पक्षातील काही आमदारांनी पक्षीय अनुशासन मोडून काँग्रेसला पाठिंबा दिल्याचे संकेत मिळत आहेत..अपेक्षेपेक्षा अधिक मतं मिळालेकाँग्रेसचे उमेदवार विनय कार्तिक यांना ३२ मते मिळाली, जी विजयासाठी आवश्यक कोट्यापेक्षा बरेच जास्त होती. काँग्रेसकडे स्वतःच्या आमदारांच्या संख्येनुसार इतकी मते नसल्याने, भाजप आणि जेडीएसमधील किमान १२ आमदारांनी क्रॉस व्होटिंग केल्याचे स्पष्ट होत आहे. या घटनेमुळे एनडीए आघाडीमध्ये मोठा गोंधळ उडाला असून, पक्षांतर्गत गद्दार शोधण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत..दोन्ही पक्षांकडून एकमेकांवर आरोपभाजपने जेडीएसच्या किमान आठ आमदारांनी काँग्रेसला मदत केल्याचा दावा केला आहे. मात्र जेडीएसने हा आरोप फेटाळला आणि फक्त चार मतं त्यांच्या बाजूने गेल्याचे सांगितले. उरलेली मतं भाजप आमदारांकडून आल्याचा त्यांचा युक्तिवाद आहे. भाजपकडून मात्र फक्त तीन आमदारांनी क्रॉस व्होटिंग केल्याचे सांगण्यात आले. गुप्त मतदान पद्धतीमुळे नेमके कोण गद्दार आहे, याचा स्पष्ट पुरावा मिळणे कठीण झाले आहे..Uddhav Thackeray MP: ठाकरेंच्या ६ खासदारांभोवती राजकीय सस्पेन्स कायम! अपात्रतेचा धोका की नवा राजकीय डाव? कायदा नेमकं काय सांगतो? .संशयाच्या घेऱ्यात प्रमुख नेतेया प्रकरणात अनेक प्रमुख नेत्यांवर संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. जेडीएसचे जी. टी. देवेगौडा आणि एम. आर. मंजुनाथ यांच्यावर तर भाजपचे रमेश जारकीहोळी, बी. पी. हरीश, एम. चंद्रप्पा आणि एच. के. सुरेश यांच्यावरही शंका घेतली जात आहे. मात्र सर्व संबंधित नेत्यांनी क्रॉस व्होटिंग केल्याचे आरोप नाकारले आहेत.आघाडीत वाढता अविश्वासविधान परिषदेच्या गुप्त मतदान प्रक्रियेमुळे पक्षीय प्रतोदांना मतदानाचे निरीक्षण करता येत नाही. यामुळे जबाबदारी निश्चित करणे अवघड झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजप प्रदेशाध्यक्ष बी. वाय. विजयेंद्र यांनी गद्दार आमदारांना ओळखून कठोर कारवाई करण्याची घोषणा केली. दुसरीकडे जेडीएसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि केंद्रीय मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी या मुद्द्यावर भाष्य करण्यास नकार दिला..शिवकुमार यांचा आनंदकाँग्रेसकडून मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी या निकालाचा आनंद व्यक्त केला. त्यांनी याला आपल्या पक्षाचा पहिला मोठा विजय असल्याचे म्हटले. मात्र कोणी क्रॉस व्होटिंग केले याची त्यांना माहिती नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.जेडीएससाठी अस्तित्वाचा प्रश्नया पराभवामुळे आधीच संघर्ष करणाऱ्या जेडीएस पक्षाला मोठा धक्का बसला आहे. पक्षांतर्गत असंतोष वाढला असून, नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. भाजपमध्येही या घटनेमुळे असंतुष्ट गट अधिक सक्रिय होण्याची शक्यता आहे. प्रदेशाध्यक्ष विजयेंद्र यांच्यावर पक्षांतर्गत दबाव वाढू शकतो.भविष्यातील आव्हानेविधान परिषद निवडणुकीतील हा अनपेक्षित परिणाम भाजप-जेडीएस आघाडीसाठी चिंतेचा विषय बनला आहे. आगामी काळात पक्षीय एकता कायम राखणे आणि अंतर्गत बंड रोखणे हे दोन्ही पक्षांसमोर मोठे आव्हान ठरेल. गुप्त मतदानाच्या प्रक्रियेमुळे अशा घटना भविष्यातही घडू शकतात, यामुळे राजकीय पक्षांना आपल्या रणनीतीत बदल करावा लागू शकतो..Uddhav Thackeray: राज्यातही होणार ‘ऑपरेशन टायगर’, ठाकरेंकडे २०२९ मध्ये उमेदवारही उरणार नाहीत; भाजप आमदाराचा दावा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.