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१२ आमदारांचा भाजपला दगा! काँग्रेसने डोळ्यासमोरून जागा हिसकावून घेतली; एनडीएत खळबळ, कारवाई होणार?

Alleged Cross Voting in Karnataka MLC Elections Sparks NDA Tensions : कर्नाटक विधान परिषदेत काँग्रेसचा अनपेक्षित दणदणीत विजय; भाजप-जेडीएस आघाडीत गद्दार शोध मोहीम, अंतर्गत बंडाचे संकेत
Karnataka MLC Election: Alleged Cross Voting Shakes BJP-JDS Alliance

Karnataka MLC Election: Alleged Cross Voting Shakes BJP-JDS Alliance

esakal

Sandip Kapde
Updated on

कर्नाटकातील विधान परिषद निवडणुकीच्या निकालांनी राजकारणात मोठी खळबळ माजवली आहे. गुरुवारी जाहीर झालेल्या निकालांनुसार काँग्रेसने पाच जागांवर सहज विजय मिळवला. या यशामुळे सत्ताधारी भाजप-जेडीएस आघाडीत मोठी अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. विरोधी पक्षातील काही आमदारांनी पक्षीय अनुशासन मोडून काँग्रेसला पाठिंबा दिल्याचे संकेत मिळत आहेत.

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