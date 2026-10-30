Nandini Milk Price Hike 2026 : नंदिनी दूध प्रतिलिटर 8 रुपयांनी महागणार; एक नोव्हेंबरपासून नवे दर लागू, शेतकऱ्यांना मिळणार 47 रुपये

बंगळूर : जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या किमतींमुळे सर्वसामान्यांचे आर्थिक गणित बिघडले असतानाच सरकारने नंदिनी दुधाच्या दरात प्रतिलिटर आठ रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय घेतला (Nandini milk price increased by 8 rupees per litre) आहे. मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी (ता. २९) झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय झाला. सुधारित दर एक नोव्हेंबरपासून लागू होतील. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर कृषिमंत्री कृष्णा बैरेगौडा यांनी ही माहिती दिली..दूध उत्पादक संघांनी प्रतिलिटर आठ रुपये दरवाढीची मागणी केली होती. त्यानुसार वाढीव रकमेतून सात रुपये दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना, तर एक रुपया दूध संघांना देण्यात येणार आहे..राज्यात दुष्काळाची परिस्थिती असून २२८ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. उसाला योग्य भाव मिळावा, या मागणीसाठी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. शेतीतील अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर अनेक शेतकऱ्यांसाठी दुग्ध व्यवसाय हा उत्पन्नाचा खात्रिशीर स्रोत ठरत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी दूध दरवाढीचा निर्णय घेण्यात आल्याचे बैरेगौडा यांनी सांगितले..Bullock Cart Race : अबब... दोन बैलांची किंमत 1 कोटी 61 लाख रुपये; बैलगाडी शर्यतीच्या मैदानात 'हेलिकॉप्टर बैजा'चा धुरळा, आतापर्यंत 3 कोटींहून अधिक रुपयांची जिंकली बक्षिसे.राज्यातील दूध उत्पादक शेतकरी आणि दूध संघांकडून दरवाढीची मागणी होत होती. राज्यात दुधाचा सरासरी दर प्रतिलिटर ४६ रुपये असून, नवी दिल्लीमध्ये ५९ रुपये, गुजरातमध्ये ५७ रुपये आणि तेलंगणात ६४ रुपये आहे. देशात दुधाचा सरासरी दर ५७ रुपये प्रतिलिटर असल्याचे बैरेगौडा यांनी सांगितले..शेतकऱ्यांना मिळणार ४७ रुपयेशेतकऱ्यांना सध्या मिळणाऱ्या प्रतिलिटर ३५ रुपयांऐवजी ४२ रुपये मिळतील. त्याशिवाय सरकारकडून मिळणारे पाच रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान मिळून शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर एकूण ४७ रुपये मिळणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.