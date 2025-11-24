देश

Karnataka Politics : मुख्यमंत्री बदलाच्या चर्चेला पुन्हा उधाण! DK शिवकुमारांनी दिला थेट इशारा; म्हणाले, 'घर फोडण्याचं काम..'

DK Shivakumar Slams Media Over ‘November Kranti’ Speculation : कर्नाटकात ‘नोव्हेंबर क्रांती’च्या चर्चेमुळे राजकीय वातावरण तापले आहे. मुख्यमंत्री बदलाच्या चर्चेवरून शिवकुमारांनी माध्यमांवर टीका केली आणि ‘घर फोडू नका’ असा इशारा दिला.
DK Shivakumar

DK Shivakumar

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

बंगळूर : राज्यात गेल्या काही महिन्यांपासून चर्चेत असलेला ‘नोव्हेंबर क्रांती’चा मुद्दा पुन्हा एकदा राजकीय वर्तुळात आणि माध्यमांमध्ये गाजत आहे. मुख्यमंत्री बदलाच्या चर्चेला उधाण आले असताना, याच विषयावरून उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार (DK Shivakumar) यांनी माध्यमांवर कडवट टीका केली आहे.

Loading content, please wait...
Karnataka
Congress
H D Kumaraswamy
media
Political Karnataka news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com