Karnataka Politics : मुख्यमंत्री बदलाच्या चर्चेला पुन्हा उधाण! DK शिवकुमारांनी दिला थेट इशारा; म्हणाले, 'घर फोडण्याचं काम..'

बंगळूर : राज्यात गेल्या काही महिन्यांपासून चर्चेत असलेला ‘नोव्हेंबर क्रांती’चा मुद्दा पुन्हा एकदा राजकीय वर्तुळात आणि माध्यमांमध्ये गाजत आहे. मुख्यमंत्री बदलाच्या चर्चेला उधाण आले असताना, याच विषयावरून उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार (DK Shivakumar) यांनी माध्यमांवर कडवट टीका केली आहे..राज्याच्या राजकारणात डी. के. शिवकुमार आणि केंद्रीय मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी (H. D. Kumaraswamy) यांच्यातील शाब्दिक चकमक ही नवी नसली, तरी सध्याच्या राजकीय वातावरणात ती अधिकच चिघळलेली दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर माध्यमांना उद्देशून शिवकुमार यांनी ‘घर फोडण्याचे काम करू नका’, असा थेट इशारा दिला..व्हायरल झालेल्या एका व्हिडिओमध्ये शिवकुमार यांनी एका पत्रकारावर नाराजी व्यक्त केली. ‘कुमारस्वामींनी तुमचे किंवा माझे नाव घेतलेले नाही. मग तुम्हीच त्यांचे नाव सतत का ओढत आहात? अशा प्रकारे आम्हाला एकमेकांविरुद्ध उभे करून तुम्ही त्यांचेच नुकसान करत आहात,’ असे त्यांनी सुनावले..'छत्रपती शिवाजी महाराज लिंगायत समाजाचे, कन्नड वंशाचे होते'; कन्नड साहित्यिकाच्या वादग्रस्त वक्तव्याने खळबळ.कुमारस्वामी यांनी केलेल्या ‘महत्त्वाची क्रांती’ या विधानाचा संदर्भ देत शिवकुमार यांनी, ते कदाचित राजकीय भाष्य असेल; त्याला एवढे वजन देण्याची गरज नाही. मात्र, माध्यमे सतत मुख्यमंत्री बदल आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या संपर्कातील अफवा पुढे नेत असल्याचा आरोप केला..‘तुम्ही कोणत्या कागदपत्रांवरून हे दावे करत आहात? असा आधार नसलेला प्रचार करून तुमचा मान गमावू नका. आम्ही ४५ वर्षे राजकारणात आहोत. भविष्यात अशा चुकीच्या बातम्या सहन केल्या जाणार नाहीत,’ असे ते म्हणाले. राज्यातील सत्तावाटपाच्या चर्चांना पुन्हा वेग येत असताना, शिवकुमार यांची ही प्रतिक्रिया राजकीय गरम वातावरण अधिक तापवणारी ठरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.