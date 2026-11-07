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कर्नाटकात पेट्रोलमध्ये इथेनॉलची वाढीव मात्रा? सात जिल्ह्यांतील नमुन्यांमध्ये 31.2% पर्यंत प्रमाण; केंद्राकडे कारवाईची मागणी

Karnataka petrol ethanol blending controversy: E20 मानकापेक्षा जास्त इथेनॉल आढळल्याचा कर्नाटक सरकारचा दावा; तेल कंपन्यांनी अहवाल फेटाळला, 1.01 लाख कोटींच्या आर्थिक नुकसानीचा अंदाज
Karnataka Petrol Controversy: 31.2% Ethanol Found in Samples

Karnataka Petrol Controversy: 31.2% Ethanol Found in Samples

esakal

Ankur Nikam
Updated on

Karnataka ethanol petrol controversy: कर्नाटक राज्यात पेट्रोलमधील इथेनॉलच्या प्रमाणावरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. राज्य सरकारने केलेल्या तपासणीत सात जिल्ह्यांमधील पेट्रोल पंपांवरून घेतलेल्या 14 नमुन्यांपैकी 11 नमुन्यांमध्ये केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या E20 मानकापेक्षा जास्त इथेनॉल आढळल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या नमुन्यांमध्ये सर्वाधिक 31.2 टक्के इथेनॉलचे प्रमाण नोंदवण्यात आले आहे. E20 मानकानुसार पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिसळण्याची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.

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