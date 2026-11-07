कर्नाटकात पेट्रोलमध्ये इथेनॉलची वाढीव मात्रा? सात जिल्ह्यांतील नमुन्यांमध्ये 31.2% पर्यंत प्रमाण; केंद्राकडे कारवाईची मागणी

Karnataka ethanol petrol controversy: कर्नाटक राज्यात पेट्रोलमधील इथेनॉलच्या प्रमाणावरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. राज्य सरकारने केलेल्या तपासणीत सात जिल्ह्यांमधील पेट्रोल पंपांवरून घेतलेल्या 14 नमुन्यांपैकी 11 नमुन्यांमध्ये केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या E20 मानकापेक्षा जास्त इथेनॉल आढळल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या नमुन्यांमध्ये सर्वाधिक 31.2 टक्के इथेनॉलचे प्रमाण नोंदवण्यात आले आहे. E20 मानकानुसार पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिसळण्याची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे..कर्नाटक सरकारच्या माहितीनुसार, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनच्या (IOCL) एका पेट्रोल नमुन्यात 31.2 टक्के इथेनॉल आढळले. तर हिंदुस्तान पेट्रोलियमच्या (HPCL) पॉवर पेट्रोलमध्ये 30.5 टक्के आणि कंपनीच्या दुसऱ्या नमुन्यात 27 टक्के इथेनॉल नोंदवण्यात आले. भारत पेट्रोलियमच्या (BPCL) स्पीड पेट्रोलमध्ये हे प्रमाण 26.5 टक्के होते.या तपासणीसाठी बंगळुरू, कोलार, चिक्कबल्लापूर, बंगळुरू ग्रामीण, रामनगर, मंगळुरू आणि तुमकूर या सात जिल्ह्यांतील पेट्रोल पंपांवरून नमुने घेण्यात आले. यामध्ये IOCL, HPCL, BPCL, नायरा एनर्जी, शेल आणि मंगळूर रिफायनरी अँड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड या कंपन्यांच्या इंधनाचा समावेश होता..Old Monk बंदच! महाराष्ट्रात विक्री पुन्हा कधी सुरू होणार? कंपनीने हायकोर्टातील याचिका घेतली मागे .राज्य सरकारने सुरुवातीला हे नमुने IOCL आणि BPCL च्या प्रयोगशाळांमध्ये तपासणीसाठी पाठवले होते. मात्र, या प्रयोगशाळांच्या अहवालांमध्ये इथेनॉलचे नेमके प्रमाण नमूद करण्यात आले नसल्याचा आरोप सरकारने केला. त्यानंतर स्वतंत्र तपासणीसाठी बंगळुरूमधील श्रीराम रिसर्च इन्स्टिट्यूटची मदत घेण्यात आली. गॅस क्रोमॅटोग्राफी तंत्रज्ञानाद्वारे करण्यात आलेल्या तपासणीत इथेनॉलचे प्रमाण निश्चित करण्यात आले..मात्र, IOCL, BPCL आणि HPCL या तीन सरकारी तेल कंपन्यांनी कर्नाटक सरकारचे निष्कर्ष फेटाळले आहेत. कंपन्यांनी संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध करत सांगितले की, "सरकारने प्रसिद्ध केलेले निष्कर्ष निर्धारित कायदेशीर आणि तांत्रिक प्रक्रियेनुसार केलेल्या तपासणीशी जुळत नाहीत."कंपन्यांच्या दाव्यानुसार, देशातील 27 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील डेपो आणि पेट्रोल पंपांवरून घेतलेल्या 893 नमुन्यांची तपासणी करण्यात आली. या सर्व नमुन्यांमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण 19 ते 21 टक्क्यांच्या दरम्यान होते. यामध्ये कर्नाटकातील 56 नमुन्यांचाही समावेश होता. त्यांचे सरासरी प्रमाण 19.30 टक्के नोंदवण्यात आले..भारतात Foreign Funding? दोन परदेशी कंपन्या EDच्या रडारवर, 14 कोटींचा निधी संशयाच्या भोवऱ्यात.पेट्रोलमध्ये निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त इथेनॉल मिसळल्यास वाहनांच्या मायलेजवर परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंता कर्नाटक सरकारने व्यक्त केली आहे. सरकारच्या मते, भारतातील बहुतांश वाहने E20 पेक्षा जास्त इथेनॉल मिश्रणासाठी तयार करण्यात आलेली नाहीत. एप्रिल 2023 नंतर विक्रीस आलेल्या वाहनांनाही 20 टक्क्यांपर्यंत इथेनॉल मिश्रणासाठी प्रमाणित करण्यात आले आहे..सरकारच्या अंदाजानुसार, इथेनॉल मिश्रणामुळे वाहनांचे मायलेज सुमारे 10 टक्क्यांनी कमी झाल्यास वाहनचालकांना वर्षाला जवळपास 62 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होऊ शकते. याशिवाय वाहनांच्या विविध भागांच्या दुरुस्तीसाठी वर्षाला सुमारे 39 हजार कोटी रुपये खर्च होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ग्राहकांवर एकूण 1.01 लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडत असल्याचा दावा सरकारने केला आहे..Lawrence Bishnoi: लॉरेन्स बिश्नोई टोळीला मोठा दणका! रोहित शेट्टी गोळीबार प्रकरणातील सूत्रधार गँगस्टर हॅरी बॉक्सरला अमेरिकेत बेड्या.कर्नाटक सरकारने या प्रकरणी केंद्र सरकारकडे स्पष्टीकरण मागितले आहे. पेट्रोलमध्ये प्रत्यक्षात किती इथेनॉल मिसळले जात आहे, याची माहिती देण्यासह निर्धारित 20 टक्क्यांपेक्षा जास्त इथेनॉल असलेले पेट्रोल विकणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.तसेच, देशातील सर्व पेट्रोल पंपांवर विक्री होणाऱ्या पेट्रोलमधील इथेनॉलचे प्रमाण स्पष्टपणे प्रदर्शित करावे आणि ग्राहकांना उपलब्ध मिश्रणांमधून निवड करण्याचा पर्याय द्यावा, अशी मागणीही राज्य सरकारने केली आहे..या प्रकरणाची पुढील तपासणी सुरू ठेवून त्याचे अहवाल सार्वजनिक केले जातील, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे. पेट्रोलच्या पुरवठ्यात आणि वितरणात गैरप्रकार आढळल्यास मोटर स्पिरिट अँड हाय स्पीड डिझेल (पुरवठा आणि वितरणाचे नियमन व गैरप्रकारांना प्रतिबंध) आदेश, 2005 अंतर्गत कारवाईची तरतूद असल्याचे सरकारने नमूद केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.