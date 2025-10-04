देश

R Ashoka : 'डिसेंबरपर्यंत राज्यातील मुख्यमंत्री बदलणार'; विरोधी पक्षनेत्याच्या दाव्याने खळबळ, भाजप 'ऑपरेशन कमळ' राबविणार?

R Ashoka confirms Karnataka CM change by December : आर. अशोक यांनी डिसेंबरपर्यंत कर्नाटकात मुख्यमंत्री बदलणार असल्याचे सांगितले. बेळगावात पूरग्रस्त भागाची पाहणी करून भाजपने निवडणुकीसाठी तयारी सुरू असल्याचे स्पष्ट केले.
Karnataka Politics

Karnataka Politics

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on
Summary

  1. कर्नाटकमध्ये डिसेंबरपर्यंत मुख्यमंत्री बदल निश्चित – आर. अशोक

  2. ऑपरेशन कमळ पुन्हा राबविण्याचा भाजपचा विचार नाही

  3. बेळगाव जिल्ह्यातील अतिवृष्टीग्रस्त भागाला भाजप पथकाची भेट

बेळगाव : डिसेंबर महिन्यापर्यंत राज्यातील मुख्यमंत्री बदलणार (Karnataka Politics Update) हे नक्की असल्याचे विधान विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते आर. अशोक (R Ashoka) यांनी शुक्रवारी (ता. ३) बेळगावात केले. राज्यात पुन्हा ऑपरेशन कमळ राबविण्याचा विचार नाही. पुढील विधानसभा निवडणूक लढविण्याची तयारी भारतीय जनता पक्षाकडून सुरू असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

Loading content, please wait...
Karnataka
Bjp
Congress
belgaum
Government of Karnataka

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com