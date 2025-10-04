R Ashoka : 'डिसेंबरपर्यंत राज्यातील मुख्यमंत्री बदलणार'; विरोधी पक्षनेत्याच्या दाव्याने खळबळ, भाजप 'ऑपरेशन कमळ' राबविणार?

कर्नाटकमध्ये डिसेंबरपर्यंत मुख्यमंत्री बदल निश्चित – आर. अशोकऑपरेशन कमळ पुन्हा राबविण्याचा भाजपचा विचार नाहीबेळगाव जिल्ह्यातील अतिवृष्टीग्रस्त भागाला भाजप पथकाची भेट.बेळगाव : डिसेंबर महिन्यापर्यंत राज्यातील मुख्यमंत्री बदलणार (Karnataka Politics Update) हे नक्की असल्याचे विधान विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते आर. अशोक (R Ashoka) यांनी शुक्रवारी (ता. ३) बेळगावात केले. राज्यात पुन्हा ऑपरेशन कमळ राबविण्याचा विचार नाही. पुढील विधानसभा निवडणूक लढविण्याची तयारी भारतीय जनता पक्षाकडून सुरू असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. .बेळगाव जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाचे एक पथक शुक्रवारी दाखल झाले आहे. बेळगावात पोहोचल्यानंतर विरोधी पक्षनेते अशोक व विधान परिषद सदस्य सी. टी. रवी यांनी प्रसारमाध्यमांसोबत संवाद साधला..PM Modi Scheme : 5 लाख पदवीधर तरुणांना दरमहा 1,000 रुपयांचा भत्ता; बिहारमधील युवकांसाठी पंतप्रधान मोदींची मोठी घोषणा.नोव्हेंबर महिन्यात राज्यात क्रांती होणार व मुख्यमंत्री बदलणार या आपल्या विधानावर ठाम असल्याचे यावेळी अशोक यांनी सांगितले. डिसेंबर महिन्यात क्रांती होणार, असे एक मंत्री म्हणत होते. त्यांना काँग्रेस पक्षाकडून घरी पाठविण्यात आले आहे; पण मुख्यमंत्री बदलाच्या हालचाली सुरूच आहेत. सिद्धरामय्या मुख्यमंत्रिपद सोडणार नाहीत, तर डी. के. शिवकुमार मुख्यमंत्री पदाचा हट्ट सोडणार नाहीत, असेही अशोक म्हणाले..बेळगाव जिल्ह्यात पावसामुळे किती घरे पडली आहेत, याची माहितीच मुख्यमंत्र्याना नाही. मुख्यमंत्री म्हैसूर दसरा साजरा करण्यात व्यस्त आहेत. अनुदान मिळत नसल्याने काँग्रेसचे आमदार नाराज आहेत. बंगळूर शहरात खड्डा नसलेला एकही रस्ता नाही. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना केवळ जात सर्वेक्षण महत्त्वाचे वाटते. जाती-जातींमध्ये आग लावण्याचे काम मुख्यमंत्री करीत आहेत, असा आरोपही अशोक यांनी केला..Ajit Pawar : फुटलेली फरशी अजितदादांना गॉगलमधून दिसताच अधिकाऱ्यांना सगळ्यांसमोरच घेतलं फैलावर, नेमका काय आहे प्रकार?.हासन येथे भूस्खलन झाले आहे. त्यामुळे मोठी हानी झाली आहे; पण केंद्राने मदत करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री करीत आहेत. पावसामुळे किती नुकसान झाले याचा अहवाल केंद्र शासनाकडे पाठविणे आवश्यक आहे. मात्र, राज्यातील नेत्यांनी अद्याप केंद्रीय गृहमंत्री, कृषिमंत्री यांची भेटच घेतलेली नाही. त्यावरून मुख्यमंत्री व मंत्री बेजबाबदारपणे वागत असल्याचे स्पष्ट होते. मुख्यमंत्रिपद माझ्याकडेच राहणार, असे सिद्धरामय्या सांगत आहेत, तर ते मुख्यमंत्रिपदावरून कधी पायउतार होतात याची प्रतीक्षा काँग्रेसचे आमदार करीत आहेत, असे आर. अशोक म्हणाले..राज्यात महागाई, भ्रष्टाचार वाढलाविधानपरिषद सदस्य सी. टी. रवी यांनीही यावेळी राज्य शासनावर टीका केली. मुख्यमंत्र्यांना निवडणूक व उद्घाटन महत्त्वाचे वाटते. पावसामुळे झालेले नुकसान त्यांच्यासाठी महत्त्वाचे नाही, असे ते म्हणाले. राज्यात सध्या मीच मुख्यमंत्री, मीच मुख्यमंत्री असा प्रकार सुरू आहे. राज्यात महागाई वाढली आहे, भ्रष्टाचार वाढला आहे, त्याबाबत कोणीच बोलण्यास तयार नाही. जातीमध्ये वाद लावण्याचा प्रकार सुरू आहे. हिंदू समाजाचे विभाजन केले जात आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. राज्यात मुख्यमंत्री बदल झाला तरी एक भ्रष्टाचारी जाईल व दुसरा भ्रष्टाचारी येईल, यापेक्षा वेगळे काय होणार नाही, असेही रवी म्हणाले..FAQsप्रश्न 1: आर. अशोक यांनी काय विधान केले?उत्तर: त्यांनी डिसेंबरपर्यंत मुख्यमंत्री बदलणार असल्याचे सांगितले.प्रश्न 2: भाजप पुन्हा ऑपरेशन कमळ राबवणार का?उत्तर: नाही, त्यांनी ऑपरेशन कमळ होणार नसल्याचे स्पष्ट केले.प्रश्न 3: भाजप नेत्यांनी बेळगावात का भेट दिली?उत्तर: अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी भेट दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.