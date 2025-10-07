देश

Karnataka Politics : कर्नाटकात वर्षअखेरीस मुख्यमंत्री बदलणार? राजकीय चर्चा सुरु असतानाच गृहमंत्र्यांच्या वक्तव्यानं वेधलं लक्ष

G. Parameshwara Rejects Rumors of CM Change in Karnataka : कर्नाटकात मुख्यमंत्री बदल होणार नाही, सिद्धरामय्या पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करतील, असे गृहमंत्री जी. परमेश्वर यांनी स्पष्ट केले असून माध्यमांवरही त्यांनी जबाबदारीची सूचना केली.
  1. मुख्यमंत्री बदलाच्या चर्चांना जी. परमेश्वर यांनी ठामपणे फेटाळले

  2. सिद्धरामय्या पाच वर्षे मुख्यमंत्री राहणार असल्याची खात्री व्यक्त

  3. माध्यमांनी शांत राहावे, अन्यथा गोंधळ वाढतो – परमेश्वर यांचा सल्ला

बंगळूर : राज्यामध्ये या वर्षअखेरीस मुख्यमंत्री (Karnataka Politics) बदल होणार असल्याच्या चर्चांना गृहमंत्री जी. परमेश्वर (G. Parameshwara) यांनी सोमवारी ठामपणे फेटाळून लावले. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या CM Siddaramaiah) पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करतील, असे त्यांनी आधीच स्पष्ट केले आहे, असे त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

