Karnataka Politics : कर्नाटकात वर्षअखेरीस मुख्यमंत्री बदलणार? राजकीय चर्चा सुरु असतानाच गृहमंत्र्यांच्या वक्तव्यानं वेधलं लक्ष

मुख्यमंत्री बदलाच्या चर्चांना जी. परमेश्वर यांनी ठामपणे फेटाळलेसिद्धरामय्या पाच वर्षे मुख्यमंत्री राहणार असल्याची खात्री व्यक्तमाध्यमांनी शांत राहावे, अन्यथा गोंधळ वाढतो – परमेश्वर यांचा सल्ला.बंगळूर : राज्यामध्ये या वर्षअखेरीस मुख्यमंत्री (Karnataka Politics) बदल होणार असल्याच्या चर्चांना गृहमंत्री जी. परमेश्वर (G. Parameshwara) यांनी सोमवारी ठामपणे फेटाळून लावले. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या CM Siddaramaiah) पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करतील, असे त्यांनी आधीच स्पष्ट केले आहे, असे त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले..ते पुढे म्हणाले, ''या विषयावर सरकारमध्ये किंवा सत्ताधारी काँग्रेसमध्ये कोणताही गोंधळ नाही. मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः सांगितले आहे की, ते पाच वर्षे पदावर राहतील. ते राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत आणि जबाबदारी त्यांचीच आहे. त्यामुळे हा विषय इथेच संपतो.''मुख्यमंत्री बदलाबाबत काही काँग्रेस नेत्यांकडून वक्तव्यांविषयी विचारले असता ते म्हणाले, ''ते आपली मते मांडू शकतात; पण माध्यमांनी शांत राहिले तर परिस्थिती अधिक स्थिर राहील. प्रत्यक्षात लक्ष वेधले जात आहे, ते माध्यमांमुळेच.''.गेल्या काही आठवड्यांपासून सत्ताधारी काँग्रेसमध्ये सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्यात सत्ता वाटपाच्या फॉर्म्युलाबाबत चर्चा पुन्हा जोर धरत आहे. कुनिगलचे आमदार एच. डी. रंगनाथ आणि मंड्याचे माजी खासदार एल. आर. शिवरामेगौडा यांनी अलीकडेच असा दावा केला की, शिवकुमार पुढील मुख्यमंत्री होतील. शिवरामेगौडा यांनी तर नोव्हेंबरमध्येच राज्यात बदल होईल, असेही म्हटले. दरम्यान, सिद्धरामय्या यांनीच अलीकडेच पुन्हा स्पष्ट केले की, ते आपला संपूर्ण कार्यकाळ पूर्ण करतील. माझ्या दुसऱ्या कार्यकाळात अडीच वर्षे मुख्यमंत्री म्हणून काम केले आहे आणि उर्वरित अडीच वर्षे देखील मीच या पदावर राहीन..नेतृत्व बदलावरून काँग्रेसमध्ये वाद; सरकारच्या प्रतिमेला धक्का बसण्याची शक्यता, 'हायकमांड'कडून नेत्यांना संयम बाळगण्याचा इशारा.कराराची काँग्रेसकडून पुष्टी नाहीमे २०२३ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर मुख्यमंत्रिपदासाठी सिद्धरामय्या आणि शिवकुमार यांच्यात तीव्र स्पर्धा झाली होती. अखेर काँग्रेसने सिद्धरामय्यांना मुख्यमंत्री आणि शिवकुमार यांना उपमुख्यमंत्री म्हणून निवडले. त्यावेळी 'आळीपाळीने मुख्यमंत्रिपद' या फॉर्म्युल्याची चर्चा झाली होती. त्याअंतर्गत अडीच वर्षांनंतर शिवकुमार मुख्यमंत्री होतील, असे ठरले होते. मात्र, काँग्रेसने या कराराची आजवर अधिकृत पुष्टी केलेली नाही..FAQs :1. मुख्यमंत्री बदलाबाबत गृहमंत्री परमेश्वर काय म्हणाले?उत्तर : त्यांनी मुख्यमंत्री बदलाच्या चर्चांना नाकारत सिद्धरामय्या पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करतील, असे सांगितले.2. काँग्रेस सरकारमध्ये गोंधळ आहे का?उत्तर : नाही, सरकार आणि पक्ष पूर्णपणे स्थिर आहेत, असे परमेश्वर यांनी स्पष्ट केले.3. माध्यमांबद्दल परमेश्वर यांनी काय प्रतिक्रिया दिली?उत्तर : माध्यमांनी शांत राहिल्यास परिस्थिती अधिक स्थिर राहील, असे त्यांनी सांगितले.