Karnataka CM News : '2028 मध्ये डी. के. शिवकुमार हेच मुख्यमंत्रिपदी कायम राहतील, सिद्धरामय्यांनी आता पक्षासाठी काम करावं'; मंत्री जारकीहोळींनी स्पष्ट केली भूमिका

बंगळूर : माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस कार्यकारिणी समितीचे (सीडब्ल्यूसी) सदस्य सिद्धरामय्या यांनी दोन वेळा मुख्यमंत्री म्हणून राज्याचे नेतृत्व केले आहे. आता त्यांनी २०२८ च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला पुन्हा सत्तेत आणण्यासाठी काम करावे, असे सार्वजनिक बांधकाममंत्री सतीश जारकीहोळी यांनी शुक्रवारी (Siddaramaiah role in Karnataka Congress 2028 elections) सांगितले..यावेळी राज्यातील नेतृत्वबदलाची शक्यता त्यांनी स्पष्टपणे फेटाळून लावली. डी. के. शिवकुमार हेच मुख्यमंत्रिपदी कायम राहतील. राज्यात तिसरा मुख्यमंत्री येण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले..सिद्धरामय्यांना दोन वेळामुख्यमंत्रिपद मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावलेल्या ‘अहिंद’ चळवळीत सतीश जारकीहोळीही सक्रिय होते. ते सिद्धरामय्यांचे निकटवर्तीय मानले जातात. पत्रकारांशी बोलताना जारकीहोळी म्हणाले, काँग्रेसने सिद्धरामय्यांना दोन वेळा मुख्यमंत्री होण्याची संधी दिली आहे. त्यामुळे त्यांना आणखी एखादे पद किंवा संधी देण्याचा प्रश्न नाही. त्यांनी पक्षासाठी काम करून आगामी निवडणुकीत काँग्रेसच्या विजयासाठी प्रयत्न करावेत. स्वतः सिद्धरामय्यांनीही मुख्यमंत्रिपद मिळाले नाही, तरी पक्षासाठी काम करणार असल्याचे सांगितले आहे..Gokul Government Directors : अखेर 'त्या' अध्यादेशावर राज्यपालांची स्वाक्षरी; गोकुळवर पाच शासकीय संचालक नियुक्तीचा मार्ग मोकळा, मतदानाचाही मिळाला अधिकार .नेतृत्वबदलाच्या चर्चेवर बोलताना ते म्हणाले, ‘शिवकुमार मुख्यमंत्री म्हणून पुढेही काम करतील. नेतृत्वबदलाची गरज नाही आणि तशी परिस्थितीही राज्यात नाही. भाजपकडून तिसरा मुख्यमंत्री येण्याबाबत विनाकारण चर्चा घडवून आणली जात आहे.’.हिरियूर पोटनिवडणुकीत एकजुटीने कामहिरियूर विधानसभा मतदारसंघाच्या आगामी पोटनिवडणुकीत काँग्रेसचे सर्व नेते आणि कार्यकर्ते एकजुटीने काम करून पक्षाला विजय मिळवून देतील, असा विश्वास जारकीहोळी यांनी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.