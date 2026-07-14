Saundatti Yellamma Temple : भाविकांसाठी गूड न्यूज! सौंदत्ती यल्लम्मा मंदिर अन् गोकाक धबधब्यावर होणार हायटेक रोप-वे; सरकारचा मोठा निर्णय

बंगळूर : बेळगाव जिल्ह्यातील सौंदत्ती यल्लम्मा मंदिर, गोकाक धबधब्यासह प्रस्तावित १३ रोप-वे प्रकल्पांची अंमलबजावणी वेगाने पूर्ण करण्याचे आदेश पर्यटनमंत्री के. जे. जॉर्ज यांनी अधिकाऱ्यांना (Saundatti Yellamma Temple ropeway project) दिले. प्रकल्पांना आवश्यक असलेली सर्व वैधानिक मंजुरी तातडीने मिळवून त्याची वेळेत अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यावर त्यांनी भर दिला..राज्यातील सर्व प्रस्तावित रोप-वे प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी सोमवारी झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत जॉर्ज यांनी अनेक प्रकल्प वर्षानुवर्षे नियोजनाच्या टप्प्यातच अडकून असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. निविदा काढण्यापूर्वी वन, पर्यावरण तसेच अन्य संबंधित विभागांकडून आवश्यक मंजुरी घेण्याचे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले..सर्व १३ रोप-वे प्रकल्पांच्या व्यवहार्यता अभ्यासाची जबाबदारी ‘राइट्स’ या संस्थेकडे सोपविली आहे. त्यांपैकी आठ प्रकल्पांचे व्यवहार्यता अहवाल पूर्ण झाले असून, उर्वरित प्रकल्पांचे अहवाल लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत..Sangli Historical Well : कचऱ्याचा ढीग हटवला अन् समोर आलं ऐतिहासिक वैभव! सांगलीच्या ढालगावातील 'या' विहिरीचा कायापालट; फोटो व्हायरल.चिक्कमगळूर येथील मुळ्ळय्यनगिरी रोपवे प्रकल्पाचा विशेष आढावा घेताना आवश्यक परवानगी प्रलंबित असल्याने व्यवहार्यता अभ्यासाला विलंब होत असल्याचे निदर्शनास आले. गोकाक धबधबा (बेळगाव), मैलार लिंगेश्वर मंदिर (यादगीर), अंजनाद्री टेकडी (कोप्पळ) आणि देवरगुड्डा मल्लतेश मंदिर (हावेरी) येथील रोपवे प्रकल्पांचे प्राथमिक व्यवहार्यता अहवाल पूर्ण झाले आहेत. गोकाक रोपवे प्रकल्पाला अर्थ विभागाची मंजुरी मिळाली आहे. पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत अंतिम मंजुरीसाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशही जॉर्ज यांनी दिले..हे सर्व प्रकल्प सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर राबविण्याचा प्रस्ताव आहे. वन विभागासह विविध केंद्रीय संस्थांकडील मंजुरी तातडीने मिळविण्यासाठी पर्यटन आयुक्तांनी नवी दिल्ली येथे संबंधित मंत्रालयांशी समन्वय साधावा, असे निर्देशही त्यांनी दिले..Bhavali Waterfall Tourist Attack : नाशिकच्या प्रसिद्ध भावली धबधब्यावर पर्यटकांना घेरलं! कुटुंबाला लोखंडी रॉडने बेदम मारहाण, विनयभंग अन् लूटमार; इगतपुरीत नेमकं काय घडलं?.या रोप-वे प्रकल्पांमुळे राज्यातील धार्मिक, ऐतिहासिक आणि पर्यावरण पर्यटन स्थळांपर्यंतची संपर्क व्यवस्था अधिक सक्षम होईल. पर्यावरणपूरक वाहतूक, पर्यटकांचा अधिक चांगला अनुभव, स्थानिक रोजगार निर्मिती आणि पर्यटनाधिष्ठित आर्थिक विकासाला चालना मिळेल, असा विश्वास जॉर्ज यांनी व्यक्त केला..१३ रोप-वे प्रकल्प असेप्रस्तावित रोप-वे प्रकल्पांमध्ये मधुगिरी किल्ला (तुमकूर), मल्लल्ली धबधबा (कोडगू), अंजनाद्री टेकडी (कोप्पळ), बळ्ळारी किल्ला (बळ्ळारी), नृपतुंग टेकडी (धारवाड), यादगीर किल्ला, मैलार लिंगेश्वर मंदिर (यादगीर), होळ्ळम्मा मंदिर व कालकालेश्वर मंदिर (गदग), सौंदत्ती यल्लम्मा मंदिर (बेळगाव), देवरगुड्डा मल्लतेश मंदिर (हावेरी), गोकाक धबधबा (बेळगाव) आणि मुळ्ळय्यनगिरी शिखर (चिक्कमगळूर) यांचा समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.