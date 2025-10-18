RSS Rally : संघाच्या मिरवणुकीत हातात काठी घेऊन गणवेश घालून सहभाग घेणारा सरकारी अधिकारी निलंबित; राज्यात वादाची ठिणगी!

आरएसएस मिरवणुकीत सहभाग घेतल्याने पीडीओवर कारवाई करण्यात आली.सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सहभागावरून राज्यात राजकीय वाद सुरू आहे.निलंबनामुळे प्रशासकीय आणि राजकीय पातळीवर खळबळ उडाली आहे..बंगळूर : सरकारी कार्यालयांमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (आरएसएस) कार्याक्रमावर कारवाई आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सहभागावरून राज्यात (Karnataka Government) मोठा वाद सुरू आहे. या वादाच्या पार्श्वभूमीवर संघाच्या मिरवणुकीत सहभागी लिंगसुगूर तालुक्यातील पंचायत विकास अधिकारी (पीडीओ) प्रवीणकुमार याला निलंबित करण्यात आले आहे..रोडलबांडा गावातील पंचायत विकास अधिकारी प्रवीणकुमार याने १२ ऑक्टोबर रोजी आरएसएसच्या शताब्दी वर्षानिमित्त लिंगसुगूर शहरात काढण्यात आलेल्या मिरवणुकीत (RSS Rally) गणवेश परिधान करून हातात काठी घेऊन सहभाग घेतला होता..Ramdas Athawale : आत्मसमर्पण केलेल्या नक्षलवाद्यांना रामदास आठवलेंची मोठं ऑफर; म्हणाले, 'रिपब्लिकन पक्षाकडून निवडणूक लढवा'.या कृतीला सरकारी कर्मचाऱ्याने सेवावर्तन नियमांचे उल्लंघन केल्याचे मानून पंचायत राज विभागाच्या आयुक्त डॉ. अरुंधती यांनी त्यांना विभागीय चौकशी होईपर्यंत निलंबित करण्याचे आदेश दिले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.