RSS Rally : संघाच्या मिरवणुकीत हातात काठी घेऊन गणवेश घालून सहभाग घेणारा सरकारी अधिकारी निलंबित; राज्यात वादाची ठिणगी!

Suspension of PDO sparks political debate in Karnataka : कर्नाटकात सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आरएसएस कार्यक्रमातील सहभागावरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. पंचायत विकास अधिकारी प्रवीणकुमार यांना मिरवणुकीत सहभाग घेतल्याने निलंबित करण्यात आले आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on
  1. आरएसएस मिरवणुकीत सहभाग घेतल्याने पीडीओवर कारवाई करण्यात आली.

  2. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सहभागावरून राज्यात राजकीय वाद सुरू आहे.

  3. निलंबनामुळे प्रशासकीय आणि राजकीय पातळीवर खळबळ उडाली आहे.

बंगळूर : सरकारी कार्यालयांमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (आरएसएस) कार्याक्रमावर कारवाई आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सहभागावरून राज्यात (Karnataka Government) मोठा वाद सुरू आहे. या वादाच्या पार्श्वभूमीवर संघाच्या मिरवणुकीत सहभागी लिंगसुगूर तालुक्यातील पंचायत विकास अधिकारी (पीडीओ) प्रवीणकुमार याला निलंबित करण्यात आले आहे.

