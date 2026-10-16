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SC-ST Reservation : एससी-एसटी आरक्षण रद्द करण्याच्या हायकोर्टाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, आता पुढे काय होणार?

Karnataka SC ST reservation increase latest news : कर्नाटक मंत्रिमंडळाने एससी आणि एसटी आरक्षणवाढ रद्द करणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अपील दाखल करण्याचा निर्णय घेतला. आरक्षणवाढीबाबत पुढील कायदेशीर पर्यायांवरही चर्चा होणार आहे.
Karnataka High Court verdict on SC ST quota increase

Karnataka High Court verdict on SC ST quota increase

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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बंगळूर : अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमातींच्या (एसटी) आरक्षणात केलेली वाढ रद्द करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अपील दाखल करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला (Karnataka High Court verdict on SC ST quota increase) आहे. मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

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