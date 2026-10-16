SC-ST Reservation : एससी-एसटी आरक्षण रद्द करण्याच्या हायकोर्टाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, आता पुढे काय होणार?

बंगळूर : अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमातींच्या (एसटी) आरक्षणात केलेली वाढ रद्द करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अपील दाखल करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला (Karnataka High Court verdict on SC ST quota increase) आहे. मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला..माजी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने एससींचे आरक्षण १५ टक्क्यांवरून १७ टक्के, तर एसटींचे आरक्षण ३ टक्क्यांवरून ७ टक्के केले होते. त्यामुळे राज्यातील एकूण आरक्षणाचे प्रमाण ५६ टक्क्यांवर पोहोचले होते. या निर्णयाला काही जणांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने आरक्षणवाढीचा आदेश रद्द केला..आरक्षणवाढीचा निर्णय संविधानाच्या नवव्या अनुसूचित समाविष्ट करणे, सरकारी भरतीवरील परिणाम आणि केंद्र सरकारकडे पुढील मागणी सादर करणे, या मुद्द्यांवर मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील राजकीय व्यवहार समितीत चर्चा करून पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे..Ladki Bahin Yojana September Installment : लाडक्या बहिणींचा सप्टेंबरचा हप्ता कधी येणार? दिवाळीपूर्वी खात्यात 3,000 रुपये जमा होणार का? जाणून घ्या मोठी अपडेट.स्टिंग ऑपरेशन प्रकरणाचा तपास गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे (सीआयडी) सोपवायचा की विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करायचे, याबाबत मुख्यमंत्री शिवकुमार यांनी मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांची मते जाणून घेतल्याचे समजते. सध्या या प्रकरणाचा तपास केंद्रीय गुन्हे शाखेकडून (सीसीबी) सुरू आहे. तपास सीसीबीकडेच ठेवायचा की पुढील तपासासाठी सीआयडी किंवा एसआयटीकडे सोपवायचा, याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांच्या विवेकाधिकारावर सोडण्यात आल्याचे समजते..म्हैसूरजवळ ७२९ कोटींची चित्रनगरीसांस्कृतिक नगरी म्हैसूरजवळील हिम्मावू परिसरात सुमारे १६० एकर जागेवर चित्रनगरी उभारण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या प्रकल्पासाठी ७२९.४३ कोटींची तरतूद करण्यात येणार आहे..तुंगा नदीवर बंधाराचिक्कमगळूर जिल्ह्यातील श्रृंगेरी तालुक्यात श्री शारदांबा मठाजवळून वाहणाऱ्या तुंगा नदीवर बंधारा बांधण्याच्या कामाला प्रशासकीय मंजुरी दिली. या कामासाठी अंदाजे ८३.४० कोटी खर्च अपेक्षित आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.