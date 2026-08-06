SIR Voter List : 'अब्सेंट', 'शिफ्टेड' की 'डुप्लिकेट'? मतदार यादीतील नावांबाबत नवा मेसेज आलाय? घाबरू नका, ही आहे प्रक्रिया

बेळगाव : एसआयआर मोहिमेत मतदारांना त्यांच्या नावाची नोंद अब्सेंट, शिफ्टेड, डुप्लिकेट, डेड किंवा आदर्स या पाचपैकी कोणत्या श्रेणीत आले आहे का? हे त्यांना ऑनलाइन तपासता येणार आहे. एसआयआरमध्ये पडताळणी करताना एक कोटीहून अधिक मतदारांची नावे वरील पाच श्रेणीत समाविष्ट करण्यात आली आहेत. ज्यांच्या नोंदींबाबत पडताळणीदरम्यान काही शंका किंवा विसंगती आढळल्या (How to check Karnataka SIR voter list) आहेत, त्यांची नावे समाविष्ट झाली आहेत..वरील पाच श्रेणीपैकी अब्सेंट म्हणजे पडताळणीवेळी मतदार घरी अनुपस्थित होता. शिफ्टेड म्हणजे मतदाराने त्या पत्त्यावरून कायमचे स्थलांतर केले आहे. डुप्लिकेट म्हणजे एकाच मतदाराची दोन किंवा अधिक ठिकाणी नोंद असल्याचा संशय. डेड म्हणजे संबंधित मतदाराचा मृत्यू झाला आहे. तर आदर्स या श्रेणीत इतर तांत्रिक किंवा प्रशासकीय कारणांमुळे संशयास्पद किंवा अपूर्ण नोंदींचा समावेश होतो. वरील पाच श्रेणीत नाव आल्याचा अर्थ मतदाराचे नाव अंतिम यादीतून वगळले गेले आहे, असा होत नाही. ही केवळ पडताळणीसाठी तयार केलेली यादी असून, संबंधित मतदारांना आपली बाजू मांडण्याची आणि आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याची संधी दिली जाणार आहे..मतदारांनी प्रथम आपला विधानसभा मतदारसंघ आणि मतदान केंद्राचा भाग क्रमांक जाणून घ्यावा. त्यानंतर कर्नाटकचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्या एएसडीडीओ पोर्टलवर जाऊन संबंधित विधानसभा मतदारसंघ व भाग क्रमांकानुसार उपलब्ध पीडीएफ फाईल उघडावी. प्रत्येक मतदान केंद्रासाठी स्वतंत्र यादी उपलब्ध आहे..Karnataka Industrial Growth : राज्यात जिंदाल समूह करणार 1.20 लाख कोटींची गुंतवणूक; बिसलेरी, रेमंडचाही उद्योग विस्ताराचा मानस, हजारो रोजगारांच्या संधी.बेळगाव जिल्ह्यातील मतदारांसाठीही मतदान केंद्रनिहाय पीडीएफ यादी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. जर एखाद्या मतदाराचे नाव चुकीने वरील पाच श्रेणीत समाविष्ट झाले असेल, तर घाबरण्याचे कारण नाही. संबंधित बीएलओशी तातडीने संपर्क साधून आपण अद्याप नोंदणीकृत पत्त्यावर वास्तव्यास असल्याचे किंवा नोंद चुकीची असल्याचे पुरावे सादर केल्यानंतर बीएलओकडून गणती अर्ज दिला जाईल. तो भरून आवश्यक कागदपत्रांसह सादर केल्यास पडताळणी करून मतदार यादीतील नोंद दुरुस्त केली जाणार आहे..स्वतःची माहिती तपासणे महत्त्वाचेएसआयआर प्रक्रियेत मतदारांनी स्वतःची माहिती तपासणे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे. चुकीची नोंद वेळेत दुरुस्त न झाल्यास भविष्यात मतदानाच्या हक्कावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे प्रत्येक मतदाराने आपले नाव वरील पाच श्रेणीत आहे का, याची खातरजमा करून आवश्यक असल्यास तातडीने दुरुस्ती प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.