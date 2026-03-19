Sound System Ban : देव-देवतांच्या मिरवणुकीत आता 'या' गोष्टींना नो एन्ट्री; सरकारने काय दिले संकेत? संस्कृती जपण्यासाठी उचलणार कठोर पाऊल!

बंगळूर : राज्यातील सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि धार्मिक मिरवणुकांमध्ये मोठ्या आवाजात साउंड सिस्टीम लावणे (Karnataka sound system ban), तसेच 'आयटम गाणी' वाजवण्यावर बंदी घालण्याचे संकेत कन्नड व संस्कृती मंत्री शिवराज तंगडगी यांनी बुधवारी (ता. १८) विधानसभेत दिले..हा विषय सभागृहात उपस्थित करत कामगार मंत्री संतोष लाड यांनी साउंड सिस्टीमवर निर्बंध घालण्याची जोरदार मागणी केली. प्रत्येक जयंतीत साउंड सिस्टीम ही मोठी समस्या बनली आहे. देव-देवींच्या मिरवणुकाही आता साउंड सिस्टीम आणि आयटम गाण्यांशिवाय पुढे जात नाहीत, ही लाजीरवाणी बाब आहे. यामुळे संस्कृतीचे नुकसान होत आहे..यावर उत्तर देताना मंत्री तंगडगी म्हणाले की, या संदर्भात लवकरच आदेश काढण्यात येतील. साउंड सिस्टीममुळे अनेक समस्या निर्माण होत आहेत. त्यांनी या निर्णयासाठी सर्व पक्षांचे, विशेषतः भाजपचे सहकार्य आवश्यक असल्याचेही स्पष्ट केले..दरम्यान, शिमोग्याचे भाजप आमदार एस. एन. चन्नबसप्पा यांनी या प्रस्तावाला विरोध दर्शवला. 'तुम्हाला साउंड सिस्टीम नको असतील; पण आम्हाला ते आवश्यक आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अजानवरही बंदी घालणार का?' असा सवाल त्यांनी केला. सभापती यू. टी. खादर यांनी हस्तक्षेप करत स्पष्ट केले की, सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ ध्वनिप्रदूषणासाठी मर्यादा निश्चित केल्या आहेत आणि त्या सर्व सरकारांनी पाळणे आवश्यक आहे..'आनेगुंडी उत्सव सुरू करा'याचवेळी भाजपचे जनार्दन रेड्डी यांनी कोप्पळ जिल्ह्यातील आनेगुंडी उत्सव पुन्हा सुरू करण्याची मागणी केली. प्रत्येक जिल्ह्याला स्वतंत्र उत्सव असावा, अशी मागणी वाढत असल्याचे मंत्री तंगडगी यांनी नमूद केले. 'पूर्वी दसरा फक्त म्हैसूर, मडिकेरी आणि चामराजनगरपुरते उत्सव मर्यादित होते, नंतर शिमोगा उत्सवाचा समावेश झाला', असे त्यांनी सांगितले.