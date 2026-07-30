Karnataka HIV student: कर्नाटकमध्ये खरंच सात हजार विद्यार्थ्यांना HIV लागण? 'एड्स प्रिव्हेंशन सोसायटी'कडून अधिकृत निवेदन जारी

Karnataka State AIDS Prevention Society: कर्नाटक राज्यातील सरकारी आणि खाजगी महाविद्यालयांमध्ये शिकणाऱ्या तब्बल सात हजार विद्यार्थ्यांना एचआयव्ही संसर्ग झाल्याचं वृत्त वाऱ्यासारखं देशभर पसरलं आहे. सरकारने महाविद्यालयांमध्ये एचआयव्ही चाचणी सक्तीची केली आहे, असा एक धक्कादायक दावा सोशल मीडिया आणि काही प्रसारमाध्यमांवर वेगाने व्हायरल होत आहे. .मात्र, आता 'कर्नाटक स्टेट एड्स प्रिव्हेंशन सोसायटी'ने (KSAPS) या सर्व दाव्यांचे स्पष्ट शब्दांत खंडन केले असून हे वृत्त पूर्णपणे 'खोटे आणि दिशाभूल करणारे' असल्याचे जाहीर केले आहे. 'केएसएपीएस'च्या प्रकल्प संचालिका आणि आयएएस अधिकारी पद्मा बसवंतप्पा यांनी या संदर्भात अधिकृत माहिती दिली..त्यांनी स्पष्ट केले की, आरोग्य विभाग विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक पार्श्वभूमी, गृहिणी किंवा कौटुंबिक वर्गीकरणानुसार एचआयव्ही बाधितांची आकडेवारी गोळा करत नाही. त्यामुळे केवळ विद्यार्थ्यांची स्वतंत्र आकडेवारी विभागाकडे उपलब्ध असण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही..Medical Emergency: एक किलोपेक्षा अधिक मॅग्नेट गिळलेल्या १० वर्षीय मुलाचा जीव वाचला; विरार-मिरा रोड येथील डॉक्टरांची यशस्वी शस्त्रक्रिया.३९ हजार केसेसच्या चुकीच्या स्पष्टीकरणामुळे गोंधळव्हायरल होत असलेल्या सात हजारांच्या आकड्याचा संदर्भासहित निषेध करताना संचालिकांनी सांगितले की, राज्यात २००४ पासून आतापर्यंत १८ ते ३५ वर्षे वयोगटातील एकूण एचआयव्ही पॉझिटिव्ह व्यक्तींची संख्या साधारण ३९००० नोंदवली गेली आहे. माध्यमांनी अधिकृत आकडेवारीचा चुकीचा अर्थ लावून विद्यार्थ्यांशी संबंधित खोटी आकडेवारी पसरवली, जी पूर्णपणे तथ्यात्मकदृष्ट्या चुकीची आहे..Pune domestic violence FIR: मानपान व मोटार न दिल्याच्या कारणावरून विवाहितेचा छळ; पतीसह चौघांविरुद्ध नऱ्हे पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल.पद्मा बसवंतप्पा यांच्या माहितीनुसार, कर्नाटकात अंदाजे ५६००० लोक असे आहेत ज्यांना आपल्या एचआयव्ही पॉझिटिव्ह असण्याच्या स्थितीबद्दल माहितीच नाही. त्यापैकी केवळ १२ टक्के लोक स्वतःहून चाचणी केंद्रात येतात. लवकर ओळख पटवण्यासाठी केएसएपीएसने 'ब्रेक फ्री' नावाचे एक मोबाईल ॲप्लिकेशन लाँच केले आहे, ज्यामध्ये कोणतीही वैयक्तिक माहिती न घेता ७ सोप्या प्रश्नांद्वारे गोपनीय पद्धतीने स्वतःच्या जोखमीचे मूल्यांकन करता येते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.