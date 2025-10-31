देश

Suhas Shetty Case : बजरंग दल कार्यकर्त्याच्या हत्येमागे PFI चा कट उघड, NIA चा धक्कादायक अहवाल, 11 जणांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल

NIA Files Chargesheet in Suhas Shetty Case : सुहास शेट्टी हत्या प्रकरणात एनआयएने ११ आरोपींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले. तपासात पीएफआयच्या माजी सदस्यांचा सहभाग आणि पूर्वनियोजित दहशतवादी कट असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
Suhas Shetty Case

Suhas Shetty Case

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

बंगळूर : कर्नाटकातील बजरंग दलाचे कार्यकर्ते सुहास शेट्टी यांच्या निर्घृण हत्येप्रकरणात राष्ट्रीय तपास संस्था (एनआयए) ने मोठी कारवाई केली आहे. या प्रकरणात एनआयएने ११ आरोपींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले असून, हे आरोपपत्र बुधवारी बंगळूर येथील विशेष एनआयए न्यायालयात सादर करण्यात आले. या तपासातून हत्येमागील पूर्वनियोजित दहशतवादी कटाचा पर्दाफाश झाला आहे.

Loading content, please wait...
Karnataka
police case
crime marathi news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com