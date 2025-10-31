Suhas Shetty Case : बजरंग दल कार्यकर्त्याच्या हत्येमागे PFI चा कट उघड, NIA चा धक्कादायक अहवाल, 11 जणांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल

बंगळूर : कर्नाटकातील बजरंग दलाचे कार्यकर्ते सुहास शेट्टी यांच्या निर्घृण हत्येप्रकरणात राष्ट्रीय तपास संस्था (एनआयए) ने मोठी कारवाई केली आहे. या प्रकरणात एनआयएने ११ आरोपींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले असून, हे आरोपपत्र बुधवारी बंगळूर येथील विशेष एनआयए न्यायालयात सादर करण्यात आले. या तपासातून हत्येमागील पूर्वनियोजित दहशतवादी कटाचा पर्दाफाश झाला आहे..एनआयएच्या निवेदनानुसार, ही हत्या सामान्य नव्हती, तर समाजात भीती आणि दहशतीचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी रचलेला कट होता. १ मे २०२५ रोजी, दुपारी तलवारी आणि चाकू घेऊन आलेल्या सात हल्लेखोरांनी सुहास शेट्टी यांच्यावर हल्ला करून त्यांची सार्वजनिक ठिकाणी हत्या केली. या घटनेमुळे कर्नाटकासह संपूर्ण देशभरात संताप उसळला होता..गृह मंत्रालयाच्या निर्देशानंतर एनआयएने या प्रकरणाचा तपास हाती घेतला. तपासादरम्यान उघड झाले की, सुहास शेट्टींच्या प्रत्येक हालचालीवर काही महिन्यांपासून लक्ष ठेवण्यात आले होते. आरोपींनी त्यांची दिनचर्या, मार्ग, तसेच त्यांच्या वाहनाच्या हालचालींची सविस्तर माहिती गोळा केली होती. १ मे रोजी, आरोपींनी दोन कारमधून सुहास शेट्टींच्या इनोव्हा कारचा पाठलाग केला..प्रथम त्यांनी जाणूनबुजून अपघात घडवून आणला, आणि नंतर दुसऱ्या वाहनाने त्यांचा मार्ग रोखला. शेट्टी कारमधून खाली उतरले, आणि त्याच वेळी हल्लेखोरांनी तलवारी व चाकूने त्यांच्यावर तुटून पडत त्यांची हत्या केली. या हत्येला एनआयएने दहशतवादी कटाचा भाग म्हटले आहे..Karnataka High Court : उच्च न्यायालयाचा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला मोठा धक्का; संचलनाबाबत दिला महत्त्वाचा निर्णय, नेमकं काय घडलं?.एनआयएच्या तपासानुसार, हा कट बंदी घातलेल्या पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय) या संघटनेच्या माजी सदस्यांनी रचला होता. अब्दुल सफवान उर्फ कलावरू सफवान हा या कटाचा मुख्य सूत्रधार असून, त्याच्यासोबत नियाज उर्फ निया), मोहम्मद मुसामीर उर्फ मुझम्मिल, नौशाद उर्फ वामनजूर नौशाद उर्फ छोटे नौशाद (छोटू) आणि आदिल मरूफ हे सहभागी होते..तपासात असेही समोर आले आहे की, आदिल मरूफने या हत्येसाठी आर्थिक मदत केली. या निधीचा वापर केवळ हत्येची तयारी आणि रसद पुरवठ्यासाठीच नव्हे, तर पीडितेशी वैर असलेल्या किंवा पैशासाठी लालची असलेल्या व्यक्तींना भरती करण्यासाठी करण्यात आला..एनआयएच्या आरोपपत्रानुसार, ही हत्या केवळ वैयक्तिक सूडभावनेतून नव्हे, तर समाजातील एका विशिष्ट वर्गात दहशत पसरवण्यासाठी आखण्यात आली होती. त्यामुळे ही घटना पूर्वनियोजित आणि संघटित दहशतवादी कारवाई असल्याचे स्पष्ट झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.