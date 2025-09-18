Teacher Recruitment : 'राज्यात सरकारी-अनुदानित शाळांमध्ये तब्बल 18,500 नवीन शिक्षकांची भरती करणार'; शिक्षणमंत्र्यांची मोठी घोषणा

बंगळूर : सरकारी आणि अनुदानित शाळांमधील १८,५०० शिक्षकांच्या भरतीची (Karnataka Teacher Recruitment) प्रक्रिया लवकरच सुरू होईल, असे शालेय शिक्षण आणि साक्षरतामंत्री मधू बंगारप्पा यांनी सांगितले. चामराजनगर येथे पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, ‘आमचे सरकार सत्तेत आल्यापासून आम्ही १३,५०० शिक्षकांची नियुक्ती केली आहे. मात्र, भाजप सरकारच्या काळात फक्त ५,४२८ शिक्षकांची नियुक्ती (Government Jobs) करण्यात आली.’.जीर्ण झालेल्या शालेय खोल्यांच्या मुद्द्यावर उत्तर देताना ते म्हणाले की, ही समस्या केवळ आमच्या सरकारच्या काळात निर्माण झालेली नाही. राज्यात ४६,००० शाळा आहेत आणि सर्व शाळांमध्ये समस्या नाहीत, असे म्हणत नाही. मागील सरकारने शाळांसाठी खोल्या बांधल्या नाहीत. त्यांनी कोणाचीही नियुक्तीही केली नाही. आम्ही सत्तेत आल्यानंतर विवेक योजनेअंतर्गत ८,२०० खोल्या पूर्ण केल्या. आणखी ३,००० खोल्या बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. ८०० कर्नाटक पब्लीक स्कूल उघडण्याची योजना आहे..PM Narendra Modi : पंतप्रधान मोदींचा पगार ऐकून थक्क व्हाल; पगाराशिवाय आणखी काय मिळतं त्यांना? जाणून घ्या सुविधा आणि एकूण संपत्ती.धार्मिक बाबींवर शिट्टी वाजवणे ही भाजपचे नेते आमदार सी. टी. रवी यांची सवय झाली आहे. हा एक वाईट गुण आहे. डॉ. बी. आर. आंबेडकरांनी दिलेले संविधान प्रत्येकाच्या मनात आणि शरीरात असेल तरच, अशी व्यवस्था कमी होईल, असे ते म्हणाले..कल्याण कर्नाटकात पाच हजार शिक्षक नेमणारकल्याण कर्नाटकात दहावीच्या निकालांमध्ये झालेली लक्षणीय घट गांभीर्याने घेत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी ५,२६७ रिक्त शिक्षकांची नियुक्ती करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याची बुधवारी (ता. १७) घोषणा केली. मंत्रिमंडळ बैठकीत कल्याण कर्नाटक प्रदेशासाठी स्वतंत्र सचिवालय स्थापन करण्याचा आदेश दिला असून, पदांसह अधिसूचना आठवड्यात जारी केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.