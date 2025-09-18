देश

Teacher Recruitment : 'राज्यात सरकारी-अनुदानित शाळांमध्ये तब्बल 18,500 नवीन शिक्षकांची भरती करणार'; शिक्षणमंत्र्यांची मोठी घोषणा

Karnataka to Recruit 18,500 Teachers Soon : कर्नाटकमध्ये ८०० सार्वजनिक शाळा सुरू करण्याची योजना
सकाळ डिजिटल टीम
बंगळूर : सरकारी आणि अनुदानित शाळांमधील १८,५०० शिक्षकांच्या भरतीची (Karnataka Teacher Recruitment) प्रक्रिया लवकरच सुरू होईल, असे शालेय शिक्षण आणि साक्षरतामंत्री मधू बंगारप्पा यांनी सांगितले. चामराजनगर येथे पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, ‘आमचे सरकार सत्तेत आल्यापासून आम्ही १३,५०० शिक्षकांची नियुक्ती केली आहे. मात्र, भाजप सरकारच्या काळात फक्त ५,४२८ शिक्षकांची नियुक्ती (Government Jobs) करण्यात आली.’

