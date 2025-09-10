देश

Karnataka Crime : 'गळा दाबून, गुप्तांगावर वार'; पतीच्या जीवावर उठली पत्नी आणि प्रियकर, अनैतिक संबंध उघड झाले अन्...

Wife and lover accused in Vijayapura killed attempt : विजयपुरात खळबळ! पत्नीनेच प्रियकराच्या मदतीने मारण्याचा केला प्रयत्न
Karnataka Wife Attack : कर्नाटकातील विजयपुरा जिल्ह्यातील इंडी शहरात धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. एका महिलेनं तिच्या प्रियकराच्या (Lover) मदतीनं स्वतःच्या पतीचा खून करण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकरणी पत्नी सुनंदा पुजारी हिला अटक करण्यात आली असून तिचा प्रियकर सिद्धप्पा कटनकेरी फरार आहे. ही घटना १ सप्टेंबरच्या मध्यरात्री घडली.

