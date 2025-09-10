Karnataka Crime : 'गळा दाबून, गुप्तांगावर वार'; पतीच्या जीवावर उठली पत्नी आणि प्रियकर, अनैतिक संबंध उघड झाले अन्...

Karnataka Wife Attack : कर्नाटकातील विजयपुरा जिल्ह्यातील इंडी शहरात धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. एका महिलेनं तिच्या प्रियकराच्या (Lover) मदतीनं स्वतःच्या पतीचा खून करण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकरणी पत्नी सुनंदा पुजारी हिला अटक करण्यात आली असून तिचा प्रियकर सिद्धप्पा कटनकेरी फरार आहे. ही घटना १ सप्टेंबरच्या मध्यरात्री घडली..गुप्तांगावर हल्ल्याचा प्रयत्नपीडित बिरप्पा पुजारी यांनी पोलिसांना दिलेल्या तक्रारीत सांगितले की, दोन जणांनी त्यांच्यावर हल्ला करून बराच वेळ गळा दाबून ठेवला, तसेच गुप्तांगावर गंभीर वार केले. त्यावेळी पत्नी सुनंदा हल्लेखोराला उकसवत होती, “याला संपवून टाका, जोरात गळा दाबा!” असे ती ओरडत होती. दरम्यान, घरमालक व त्यांची पत्नी यांच्या आरडाओरडीनंतर हल्लेखोर घटनास्थळावरून पसार झाले..Nursing Student Case : आई-वडील घरी येताच समोर आला धक्कादायक प्रकार; 20 वर्षीय पायलचा दुर्दैवी शेवट, 'नर्सिंग'चे घेत होती शिक्षण.पत्नीचे अनैतिक संबंध उघडबिरप्पा यांच्या म्हणण्यानुसार, पत्नी सुनंदा आणि सिद्धप्पा यांचे दीर्घकाळापासून अनैतिक संबंध होते. यापूर्वीही त्याने दोघांना फोनवर बोलताना पकडले होते आणि त्यांना इशारा दिला होता. कर्ज फेडण्यासाठी जमीन विकून कुटुंब इंडी येथे स्थायिक झाले होते. बिरप्पा यांना वाटले होते, की संबंध संपले आहेत, पण अलीकडेच त्यांनी पत्नीला पुन्हा सिद्धप्पाशी बोलताना पकडले..सिद्धप्पाचा व्हिडिओ व्हायरलफरार सिद्धप्पाने मात्र सोशल मीडियावर व्हिडिओ प्रसिद्ध करून आरोप फेटाळले. त्याने सांगितले की, “या कटामागे सुनंदाच मुख्य सूत्रधार आहे आणि मी निर्दोष आहे. जर माझा मृत्यू झाला तर त्याला फक्त सुनंदाच जबाबदार असेल,” असे त्याने स्पष्ट केले..पोलिसांचा तपास सुरूसध्या सुनंदा पोलिसांच्या ताब्यात असून तिची कसून चौकशी सुरू आहे. सिद्धप्पा आणि त्याचा अज्ञात साथीदार यांचा शोध घेण्यासाठी विशेष पथके तैनात करण्यात आली आहेत. या प्रकरणी खुनाचा प्रयत्न, गळा दाबणे आणि जीवे मारण्याची धमकी अशा गंभीर कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.