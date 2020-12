पगार कपातीला संतापून कर्मचाऱ्यांकडून iPhone तयार करणाऱ्या कंपनीत तोडफोड

बंगळुरु- बंगळुरु जवळील आयफोनचे उत्पादन करण्याऱ्या कंपनीत संतप्त कर्मचाऱ्यांनी व्यवस्थापनाने मनमानी पद्धतीने वेतन कपात केल्यामुळे तोडफोड केली. हे कर्मचारी विस्ट्रॉन कॉर्पोरेशनसाठी काम करतात. या कंपनीचे तैवान येथे मुख्यालय आहे. पोलिसांनी दिलेल्या सुरुवातीच्या माहितीनुसार, कोलार जिल्ह्यातील नरसापुरा औद्योगिक क्षेत्रातील कंपनीतील कर्मचाऱ्यांनी परिसरात कार उलटवल्या आणि फर्निचरचे मोठे नुकसान केले.

पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, वेतनासंबंधी प्रकरणावरुन कर्मचाऱ्यांनी दगडफेक केली, काचा फोडल्या. गाडी, फर्निचर, कॉम्प्युटर आणि लॅपटॉपचा यात समावेश आहे. कंपनीतील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या हिंसक घटनेत अनेक कर्मचाऱ्यांचा समावेश होता. कंपनीकडून या घटनेबाबत आणि वेतन प्रकरणी कोणतीच प्रतिक्रिया आलेली नाही. कामगार संघटनेच्या एका नेत्याने सांगितले की, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पगार दिला जात नाही आणि पगार कपातीवरुन हे कर्मचारी चिंतेत आहेत.

Karnataka: Violence erupts at the Wistron iPhone manufacturing unit in Kolar

Visuals of vandalism from inside the plant pic.twitter.com/1MmtDtc2kH

— ANI (@ANI) December 12, 2020