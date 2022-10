Karva Chauth : ऐकावं ते नवलच! करवाचौथला नवऱ्याला दिलं असं Gift, आयुष्यभर राहील लक्षात

By

Unique Marriage on the Occasion of Karva Chauth : करवाचौथ हा सण उत्तर भारतीय जोडप्यांसाठी फार उत्साहाचा असतो. या दिवशी पत्नी आपल्या पतीसाठी निर्जला उपवास ठेऊन हे कठोर व्रत करते. हा दिवस पती पत्नीसाठी खास असतो.

पण या खास दिवशीच भागलपूर इथे एक अनोखा किस्सा घडला आहे. हे आयुष्यभर लक्षात राहण्यासारखं गिफ्ट नेमक पतीने पत्नीला दिलं की, पत्नीने पतीला हे ठरवणंच कठीण आहे. कारण करवाचौथच्या मुहूर्तावर पत्नीनं तिच्या बॉयफ्रेंडशी लग्न केलं. या लग्नासाठी तिच्या पतीनेच पुढाकार घेतला होता.

तर झालं असं, चार मुलांची आई असलेली पूजा हिचं छोटू नावाच्या एका तरूणाशी प्रेमसंबंध होते. हे पतीला समजल्यानंतर त्यानेच पत्नीचं तिच्या बॉयफ्रेंडशी लग्न लावून देण्याचं निश्चित केलं. आणि यासाठी करवाचौथचा मुहूर्त काढला. हे लग्न संपूर्ण परिसरात चर्चेचा विषय ठरत आहे.

इंस्टाग्रामवर शेअर झालेल्या या पोस्टवर काही वाचकांनी पतीच्या मोठ्या मनाचं कौतुक केलं, काहींनी दया दाखवली तर काहींनी हम दिल दे चुकी सनम, सावधान इंडिया यांचे नेक्स्ट एपिसोड मिळाला अशी कमेंट केली आहे.