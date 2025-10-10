Karwa Chauth 2025 : आज कुठल्याही महिलेने ऑफीसला जाण्याची गरजच नाही; राज्य सरकारने दिले करवा चौथचे गिफ्ट

Karwa Chauth state holidayआज देशभरात करवा चौथचा सण साजरा केला जात आहे. या दिवशी महिलांना विषेश पूजा करावी लागते. पतीच्या दिर्घायुष्यासाठी त्या निर्जळी व्रत देखील करतात. पूजेची तयारी, नैवेद्य, स्वयंपाक या सर्व कामात आज महिला व्यस्त असतात. तर काही महिलांना मात्र ऑफीसला जावे लागते. .महिलांनी या सणाचा पुरेपूर आनंद घेता यावा यासाठी उत्तराखंड सरकारने करवा चौथच्या निमित्ताने मोठं भेट दिली आहे. मुख्यमंत्री धामी यांच्या सरकारने महिला कर्मचाऱ्यांसाठी सुट्टी जाहीर केली आहे. म्हणजेच आज त्यांना ऑफिसमध्ये जाण्याची गरज नाही. सचिव विनोद कुमार सुमन यांच्या कडून जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार, शुक्रवार दिनांक 10-10-2025 रोजी करवा चौथच्या दिवशी राज्यातील सर्व शासकीय, अर्धशासकीय कार्यालये, शैक्षणिक संस्था आणि शासकीय प्रतिष्ठानांमध्ये महिला कर्मचाऱ्यांसाठी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. .जारी केलेल्या अधिसूचनेत लिहिले आहे: "श्री राज्यपाल, उत्तराखंड राज्य अंतर्गत येणाऱ्या शासकीय, अर्धशासकीय कार्यालये, शैक्षणिक संस्था आणि शासकीय प्रतिष्ठानांमध्ये कार्यरत महिला कर्मचाऱ्यांना करवा चौथ सणासाठी दिनांक 10-10-2025 (शुक्रवार) रोजी संपूर्ण राज्यात सार्वजनिक सुट्टी देण्यास सहर्ष मान्यता देत आहेत." .इतर राज्यातील महिलांनाही आहे का सुट्टी?करवा चौथ हा एक पारंपरिक आणि धार्मिक सण आहे, जो प्रामुख्याने उत्तर भारतात साजरा केला जातो. जर तुम्हाला करवा चौथच्या उपवासासाठी सुट्टी हवी असेल, तर हे लक्षात ठेवा की केंद्र सरकार किंवा बहुतांश राज्य सरकारांकडून यासाठी कोणतीही अधिकृत सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केली जात नाही. यावर्षी उत्तराखंड सरकारने महिलांसाठी करवा चौथला सुट्टी जाहीर केलीय. पण इतर राज्यातील महिलांना हा लाभ मिळणार नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.