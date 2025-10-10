देश

Karwa Chauth 2025 : आज कुठल्याही महिलेने ऑफीसला जाण्याची गरजच नाही; राज्य सरकारने दिले करवा चौथचे गिफ्ट

Uttarakhand Karwa Chauth leave : मुख्यमंत्री धामी यांच्या सरकारने महिला कर्मचाऱ्यांसाठी सुट्टी जाहीर केली आहे
Karwa Chauth 2025

Karwa Chauth 2025

सकाळ डिजिटल टीम
Karwa Chauth state holiday

आज देशभरात करवा चौथचा सण साजरा केला जात आहे. या दिवशी महिलांना विषेश पूजा करावी लागते. पतीच्या दिर्घायुष्यासाठी त्या निर्जळी व्रत देखील करतात. पूजेची तयारी, नैवेद्य, स्वयंपाक या सर्व कामात आज महिला व्यस्त असतात. तर काही महिलांना मात्र ऑफीसला जावे लागते.

uttrakhand
Karwa Chauth

