CM Yogi Adityanath: काशी-तमिळ संगमम् मध्ये उत्तर-दक्षिण संस्कृतीचा अद्भुत संगम, मुख्यमंत्री योगींच्या हस्ते शानदार शुभारंभ

उत्तर प्रदेशातील धार्मिक नगरी काशी येथे मंगळवारी सायंकाळी गंगा नदीच्या किनारी नमोघाटावर उत्तर आणि दक्षिण भारताचे संबंध अधिक दृढ करणाऱ्या 'काशी-तमिळ संगमम्'च्या चौथ्या आवृत्तीची शानदार सुरुवात झाली..प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी शंखनाद करत रिमोटचे बटण दाबून या महोत्सवाचा शुभारंभ केला. वाराणसीचे खासदार आणि देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या सोहळ्यासाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत..'तमिळ शिकूया' (Tamil Karkalam) थीमवर आधारित सोहळा''तमिळ करकलम् म्हणजे तमिळ शिकूया'' या थीमवर आधारित या कार्यक्रमात काशी आणि तमिळनाडूच्या कलाकारांनी एकाच व्यासपीठावर पारंपरिक कलाकृती सादर केल्या. या सादरीकरणातून विविधतापूर्ण भारतीय संस्कृतीच्या अद्भुत संगमाचा अनुभव उपस्थितांना आला..उद्घाटन सोहळ्याला तमिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी, पुद्दुचेरीचे उपराज्यपाल के. कैलासनाथन, केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन आणि प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री बृजेश मिश्र यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते. उद्घाटन समारंभात तमिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तमिळ लोकांचे दुःख आणि भावना समजून घेऊन या कार्यक्रमाची सुरुवात केली..पहिले संस्करण: 'काशी-तमिळ संगमम्' ची पहिली आवृत्ती (२०२२) जवळपास एक महिना चालली होती. त्यात दोन्ही राज्यांचे विद्वान, विद्यार्थी, कलाकार आणि भाविक उत्साहाने सहभागी झाले होते. चौथे संस्करण: या चौथ्या आवृत्तीची सुरुवात वाराणसीत झाली आहे आणि या सोहळ्याचा समारोप रामेश्वरम येथे होणार आहे..सीएम योगी आणि पीएम मोदींकडून शुभेच्छाकाशी-तमिळ संगमम् सुरू होण्यापूर्वी वाराणसीचे खासदार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या अधिकृत 'एक्स' (पूर्वीचे ट्विटर) अकाउंटवर लिहिले, "काशी तमिळ संगमम् आज सुरू होत आहे. हा चैतन्यमय कार्यक्रम 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' ची भावना अधिक दृढ करतो. संगमममध्ये सहभागी होण्यासाठी आलेल्या सर्व लोकांना काशीमध्ये सुखद आणि संस्मरणीय मुक्कामासाठी शुभेच्छा!".CM Yogi Adityanath: सीएम योगी यांनी केले गुजरातचे कौतुक, 'ही तर सरदार पटेल आणि महात्मा गांधींची कर्मभूमी..'.या सोहळ्यात सहभागी होण्यापूर्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनीही 'एक्स' वर लिहिले: "बाबा विश्वनाथ यांच्या पवित्र नगरी वाराणसीत आजपासून सुरू होणाऱ्या 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' च्या चैतन्यमय अभिव्यक्ती असलेल्या 'काशी-तमिळ संगमम्' च्या चौथ्या आवृत्तीचा मी साक्षीदार बनेन. 'लेट अस लर्न तमिळ' - तमिळ करकलम् या थीमसह सुरू झालेला हा भव्य आयोजन पुन्हा एकदा उत्तर आणि दक्षिण भारताची संस्कृती आणि संस्कारांना एका सूत्रात जोडण्याचे माध्यम बनेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आज 'नवा भारत' वैदिक आणि सांस्कृतिक चेतनेच्या उत्कर्षावर आहे.".