देश

Varanasi Development : घाटांपासून ते प्राचीन गल्ल्यांपर्यंत... योगी सरकारने काशीला कसे बनवले नवे पर्यटन मॉडेल?

Kashi: A Model of Modern Development : डबल इंजिन सरकारच्या प्रयत्नांमुळे आणि ₹357 कोटींहून अधिक खर्च करून केलेल्या 79 प्रकल्पांमुळे काशी (वाराणसी) नगरी एक जिवंत सभ्यता म्हणून आधुनिक विकास आणि आध्यात्मिक श्रद्धेचे जागतिक मॉडेल म्हणून उदयास येत आहे.
Kashi: A Model of Modern Development

Kashi: A Model of Modern Development

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जेव्हा एखादे शहर आपली हजारो वर्षांची जुनी 'आत्मीयता' जपून, आधुनिक विकासाच्या तेजाने तळपायला लागते, तेव्हा ते केवळ पर्यटन स्थळ न राहता एक जिवंत सभ्यता (Living Civilization) बनते. जगाला वाराणसी आणि बनारस म्हणून ओळखली जाणारी काशी नगरी आज त्याच वळणावर उभी आहे. डबल इंजिन सरकारच्या प्रयत्नांमुळे आणि पंतप्रधानांच्या मार्गदर्शनाखाली 'नवीन आणि आधुनिक काशी' चे चित्र जगासमोर एक मजबूत विकास मॉडेल म्हणून उदयास येत आहे.

Loading content, please wait...
Uttar Pradesh
Development
yogi
Tourism
Yogi Adityanath

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com