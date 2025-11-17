Varanasi Development : घाटांपासून ते प्राचीन गल्ल्यांपर्यंत... योगी सरकारने काशीला कसे बनवले नवे पर्यटन मॉडेल?

जेव्हा एखादे शहर आपली हजारो वर्षांची जुनी 'आत्मीयता' जपून, आधुनिक विकासाच्या तेजाने तळपायला लागते, तेव्हा ते केवळ पर्यटन स्थळ न राहता एक जिवंत सभ्यता (Living Civilization) बनते. जगाला वाराणसी आणि बनारस म्हणून ओळखली जाणारी काशी नगरी आज त्याच वळणावर उभी आहे. डबल इंजिन सरकारच्या प्रयत्नांमुळे आणि पंतप्रधानांच्या मार्गदर्शनाखाली 'नवीन आणि आधुनिक काशी' चे चित्र जगासमोर एक मजबूत विकास मॉडेल म्हणून उदयास येत आहे..गेल्या आठ वर्षांत योगी आदित्यनाथ सरकारने काशीच्या पर्यटन विकासाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले असून, ३५,७०५.०७ लाख रुपये (सुमारे ३५७ कोटी रुपये) खर्च करून ७९ पर्यटन प्रकल्पांचे भूमिपूजन केले. यातील अनेक कामे पूर्ण झाली आहेत, तर काही वेगाने सुरू आहेत.१९२ कोटी रुपयांच्या ४९ प्रकल्पांमुळे बदलले काशीचे रूपपर्यटन विभागाचे सहसंचालक दिनेश कुमार यांच्या माहितीनुसार, आतापर्यंत ४९ पर्यटन विकास कार्ये पूर्ण झाली आहेत. या प्रकल्पांमुळे काशीच्या धार्मिक, सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक वारसाला नवीन रूप मिळाले आहे..प्रमुख पूर्ण झालेले प्रकल्पगल्ल्यांचे सौंदर्य: काशीच्या प्राचीन गल्ल्यांचे सुशोभीकरण.घाट सुधारणा: घाटांचे आधुनिकीकरण आणि भाविकांसाठी उत्तम सुविधा.धार्मिक मार्ग: काशीची चार धाम यात्रा, काशी विष्णू यात्रा, द्वादश आदित्य यात्रा आणि इतर धार्मिक मार्गांचा विकास.ग्रामीण विकास: रोहनिया, पिंडरा, शिवपूर यांसारख्या ग्रामीण भागातील मंदिरे, तलाव आणि कुंडांचे नूतनीकरण.पर्यटन केंद्रे: सारनाथमध्ये लाईट अँड साऊंड शो आणि बुद्ध थीम पार्क.क्रूझ सेवा: क्रूझ बोटचे संचालन सुरू.या कामांमुळे काशीला आधुनिक सुविधांसह एक जागतिक दर्जाचे आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र म्हणून स्थान मिळाले आहे..१६५ कोटींच्या ३० प्रकल्पांचे वेगाने काम सुरूडबल इंजिन सरकारच्या गतीने सुरू असलेल्या विकासकामांमध्ये अनेक मोठे प्रकल्प समाविष्ट आहेत, ज्यामुळे येणाऱ्या काळात काशी अधिक आकर्षक होईल.प्रमुख सुरू असलेले प्रकल्पजैन तीर्थंकर चंद्रप्रभू यांची जन्मभूमी असलेल्या चंद्रावतीचा पर्यटन विकास.मणिकर्णिका घाट, डोमरी येथील यात्री निवास सुधारणा.संत रविदास पार्क आणि गुरुधाम मंदिराचे उन्नतीकरण.सात घाटांवर सात जेटी (Jetty) आणि कपडे बदलण्यासाठी खोल्या (Changing Room).मुन्शी प्रेमचंद यांच्या घराला संग्रहालय (Museum) बनवण्याचे कार्य..पर्यटन उद्योगाचे मत: काशीत 'स्टे ड्युरेशन' वाढलेविकास अग्रवाल (हॉटेल व्यावसायिक): "योगी सरकारने काशीचा चहुबाजूने विकास केला आहे. लहान-मोठ्या पर्यटन स्थळांच्या सुधारणेमुळे पर्यटक आता काशीमध्ये जास्त दिवस थांबत आहेत. याचा थेट फायदा हॉटेल उद्योगाला मिळत आहे."अभिषेक शर्मा (सरकारी मार्गदर्शक): "पूर्वी पर्यटक फक्त श्री काशी विश्वनाथ धाम आणि घाटांपर्यंत मर्यादित होते. आता विकासकामांमुळे शहराच्या प्रत्येक भागात पोहोचणे सोपे झाले आहे. सुविधा सुधारल्याने पर्यटकांची संख्या सतत वाढत आहे."या सर्व प्रयत्नांमुळे काशी आज विकास आणि श्रद्धेचे एक नवीन जागतिक मॉडेल म्हणून उभी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.