Crime : उत्तर चुकल्यानं कानशिलात मारली, विद्यार्थ्यानं थेट शिक्षकांवर गोळी झाडली; टिफिन बॉक्समधून आणलेली बंदूक

शाळेत एका प्रश्नाचं उत्तर देता न आल्यानं ओरडलेल्या शिक्षकांवर विद्यार्थ्यानं गोळीबार केल्याची धक्कादायक घटना घडलीय. उत्तर प्रदेशातील काशीपूरमध्ये एका खासगी शाळेत घडलेल्या या घटनेनं खळबळ उडालीय. नववीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यानं शिक्षकाला गोळी मारलीय. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दोन दिवसांपूर्वी एका प्रश्नाचं उत्तर न दिल्यानं शिक्षक विद्यार्थ्याला ओरडले होते. विद्यार्थ्यानं जेवणाच्या डब्यात लपवून बंदूक आणली होती..कुंडेश्वरी रोडवर असलेल्या श्री गुरुनानक सेकंडरी स्कूलमध्ये बुधवारी शिक्षक गगनदीप सिंह कोहली सकाळी पावणे दहाच्या सुमारास वर्गात पोहोचले. त्यांचा तास संपल्यानं ते वर्गातून बाहेर जात असतानाच मागून एका विद्यार्थ्यानं डब्यातून बंदूक काढली आणि थेट गोळीबार केला..Tirupati Balaji Temple : अशीही बालाजी भक्ती! तिरुपती मंदिरात भाविकाने दान केलं तब्बल १२१ किलो सोनं; किंमत ऐकून थक्क व्हाल.....शिक्षकांवर गोळीबार केल्यानंतर विद्यार्थ्याने तिथून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. पण इतर शिक्षकांनी विद्यार्थ्याला पकडलं. गोळीबारात जखमी झालेल्या शिक्षकांना रुग्णालयात दाखल केलं आहे. त्यांच्या खांद्याच्या खालच्या बाजूला गोळी लागली असून उपचार सुरू आहेत. शिक्षकाच्या तक्रारीवरून अल्पवयीन विद्यार्थ्यावर गुन्हा दाखल केला आहे..गोळीबारात जखमी झालेल्या शिक्षकांना खासगी रुग्णालयात दाखल केलं आहे. त्यांच्यावर तीन तासांच्या शस्त्रक्रियेनंतर गोळी बाहेर काढण्यात आली. सध्या शिक्षक आयसीयुमध्ये असून ७२ तासानंतरच त्यांच्या प्रकृतीबाबत समजू शकेल अशी माहिती डॉक्टरांनी दिलीय..दोन दिवसांपूर्वी वर्गात एका प्रश्नाचं उत्तर विद्यार्थ्यानं चुकीचं दिलं होतं. तेव्हा शिक्षकांनी विद्यार्थ्याला थप्पड लगावली होती. त्याचाच राग विद्यार्थ्याच्या मनात होता. विद्यार्थ्यानं घरात असलेली बंदूक जेवणाच्या डब्यातून शाळेत आणली होती. गोळीबाराच्या घटनेनंतर मुलाचे वडील बेपत्ता झाले होते. पण ते परत आल्यानंतर पोलिसांनी त्यांचीही चौकशी सुरू केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.