काश्मीरमध्ये १७ जवानांसह लष्कराचं वाहन दरीत कोसळून भीषण अपघात, चौघांचा मृत्यू झाल्याची माहिती

जम्मू काश्मीरमधील डोडा जिल्ह्याती लष्कराच्या वाहनाचा भीषण अपघात झालाय. या अपघातात किमान ४ जवानांचा मृत्यू झाला असल्याची माहिती समोर आलीय. अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, दुर्घटनेत ९ जवान गंभीर जखमी झाले आहेत. भद्रवाह-चंबा इंटरस्टेट रोडवर खन्नी टॉपजवळ ही दुर्घटना घडली. लष्कराच्या वाहनातून १७ जवान प्रवास करत होते अशी माहिती समजते..लष्कराच्या वाहनाचा अपघात सकाळी झाला असून अपघातातील जखमींना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय. अपघातानंतर ६ जणांना एअरलिफ्ट करून उधमपूर इथल्या रुग्णालयात नेण्यात आलंय. घटनास्थळी बचावकार्य सुरू असून लष्कराचे वरिष्ठ अधिकारी दाखल झाले आहेत..अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बुलेट प्रूफ गाडीतून १७ जवान प्रवास करत होते. दुर्गम आणि उंच असलेल्या भागात जवान ड्युटीवर निघाले होते. त्यावेळी खन्नी टॉपजवळ चालकाचं वाहनावरील नियंत्रण सुटून गाडी २०० फूट खोल दरीत कोसळली..अपघाताची माहिती मिळताच लष्कराचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. स्थानिक पोलीस आणि बचावपथकाच्या मदतीने बचावकार्य केलं. यात चार जवानांचा जागीच मृत्यू झाला आहे. त्यांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात आले आहेत. तर ९ जण जखमी असून त्यापैकी तिघांची प्रकृती गंभीर आहे. जखमी जवानांना एअरलिफ्ट करून उधमपूर इथं लष्करी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय..