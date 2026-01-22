देश

काश्मीरमध्ये १७ जवानांसह लष्कराचं वाहन दरीत कोसळून भीषण अपघात, चौघांचा मृत्यू झाल्याची माहिती

Army Vehicle Accident जम्मू काश्मीरमधील डोडा जिल्ह्यात लष्कराच्या वाहनाचा भीषण अपघात झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या अपघातात ९ पेक्षा जास्त जवान गंभीर जखमी झाले असून त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केलं आहे.
Major Army Accident Reported In Jammu Kashmir

Major Army Accident Reported In Jammu Kashmir

Esakal

सूरज यादव
Updated on

जम्मू काश्मीरमधील डोडा जिल्ह्याती लष्कराच्या वाहनाचा भीषण अपघात झालाय. या अपघातात किमान ४ जवानांचा मृत्यू झाला असल्याची माहिती समोर आलीय. अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, दुर्घटनेत ९ जवान गंभीर जखमी झाले आहेत. भद्रवाह-चंबा इंटरस्टेट रोडवर खन्नी टॉपजवळ ही दुर्घटना घडली. लष्कराच्या वाहनातून १७ जवान प्रवास करत होते अशी माहिती समजते.

Loading content, please wait...
indian army
accident
accident news
Army

Related Stories

No stories found.