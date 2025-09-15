Kashmir Terrorists : दहशतवाद्यांचा डावपेच बदलला; काश्मीरच्या जंगलात भूमिगत बंकरचा वापर

श्रीनगर : जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादी संघटनांनी आता स्थानिकांच्या घरांमध्ये, ‘आउट हाउस’मध्ये आश्रय घेण्याऐवजी दाट जंगलांच्या आत खोलवर आणि उंच टेकड्यांवर भूमिगत बंकर बांधण्यास सुरुवात केली आहे, असे सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी रविवारी सांगितले. दहशतवादी कारवायांसाठी स्थानिक पाठिंबा कमी होत चालल्यामुळे डावपेचात हा बदल झाला असून, सुरक्षा दलांसाठी हे नवे आव्हान उभे ठाकले आहे. .गेल्या आठवड्यात कुलगाम जिल्ह्याच्या उंच भागात झालेल्या चकमकीत दोन दहशतवादी ठार झाल्याच्या घटनेदरम्यान तेथील भूमिगत बंकर पुढे आले होते. मोहिमेवर असताना सुरक्षा दलांना एक गुप्त खंदक सापडला त्यामध्ये अन्नधान्य, लहान गॅस शेगड्या, प्रेशर कुकर; तसेच शस्त्रास्त्रे आणि दारूगोळा ठेवलेला होता. नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर एका वरिष्ठ सुरक्षा अधिकाऱ्याने सांगितले की, हा प्रकार सध्या काश्मीरच्या विविध भागांमध्ये दिसून येत आहे. कुलगाम आणि शोपियाँ जिल्ह्यात; तसेच जम्मू विभागातील पीर पंजालच्या दक्षिणेकडे असे बंकर तयार करण्यात आले असून, तेथील जंगल दाट असल्यामुळे दहशतवाद्यांना लपण्यासाठी एक आडोसा म्हणून ही नवी रणनीती दहशतवादी आखत आहेत..जरी सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी अशा काही नवीन ठिकाणांचा शोध लावला असला, तरी अधिकाऱ्यांची चिंता वाढत आहे. कारण अज्ञातस्थळी असे अनेक बंकर कार्यरत असल्याचे वृत्त आहे. त्यांना अशी गुप्त माहिती मिळाल्यानंतर की दहशतवाद्यांना उंच आणि मध्यम उंचीच्या टेकड्यांवर राहण्याचे आणि सीमेपलीकडून आदेश मिळाल्यावर हल्ले करण्याचे निर्देश दिले गेले आहेत. ‘ही एक चिंताजनक कृती आहे. आता दहशतवादी आता या भूमिगत बंकरमध्ये आश्रय घेत असून, तेथूनच दहशतवादी कृत्याचा कट आखण्याचे काम सुरू आहे,’ असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले..यापूर्वीही डावपेचसन २०१६ मधील यशस्वी सर्जिकल स्ट्राइकचे नेतृत्व करणारे निवृत्त लेफ्टनंट जनरल डी. एस. हुडा यांच्या मते, उंच भागातील हे खंदक आणि बंकर १९९० च्या दशकात आणि २००० aच्या सुरुवातीस दहशतवाद्यांनी वापरलेल्या डावपेचांची आठवण करून देणारे आहेत. लेफ्टनंट जनरल हुडा यांनी गुप्तहेर माहितीतील अभावाचा मोठा मुद्दाही उपस्थित केला असून, गेल्या काही दहशतवादविरोधी मोहिमेमध्ये हा महत्त्वाचा मुद्दा होता. लष्कर नवीन आव्हानाला तोंड देण्यासाठी त्यांच्या रणनीतीचे पुनर्मूल्यांकन करील, असा आशावादही हुडा यांनी व्यक्त केला..स्थानिकांची पाठ\r\n\r\nपुद्दुचेरी माजी पोलिस महासंचालक बी. श्रीनिवास यांनी जम्मू-काश्मीर पोलिसमध्ये तीन दशके घालवली आहेत. त्यांनी या मूल्यांकनाला दुजोरा दिला. गावांमधील नागरिक आणि त्यांच्या घरांवर आता आपण अवलंबून राहू शकत नाही हे समजल्यामुळेच दहशतवाद्यांना या बंकरमध्ये वास्तव्य करावे लागत आहे, असे ते म्हणाले. स्थानिक नागरिक फुटीरतावादी विचारसरणीकडे वाढत्या प्रमाणात पाठ फिरवत असल्याने, दहशतवादी आता अशा गुप्त खंदकांचा वापर करीत आहेत, असेही ते म्हणाले.\r\n.लोखंडी बंकरमध्येही लपले दहशतवादी अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, राम्बी आराच्या मध्यभागी एक लपण्याचे ठिकाण होते. या नदीची पाणीपातळी सतत बदलत असते आणि अनेकदा अचानक पुराचा फटका बसतो. दहशतवादी त्याच्या मध्यभागी बनवलेल्या लोखंडी बंकरमध्ये लपले होते. सैन्याला रिकाम्या तेलाच्या ड्रमचे झाकण दिसले आणि त्याच मार्गाने दहशतवादी बंकरमध्ये शिरले. त्या काळात पारंपरिक काश्मिरी घरांमध्ये आणि जमिनीखालील बंकरमध्ये दहशतवादी असल्याचे उघड झाले होते. दाट सफरचंदाच्या झाडांनी वेढलेल्या आणि उंचावर असलेल्या भागामध्ये सैन्याला आणखी एक जमिनीखालील बंकर सापडला, जिथे दहशतवाद्यांनी जमिनीखाली खोली तयार केली होती. तेथेही सुरक्षा दले पोहोचली होती, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.