Accident News : नशेखोर ड्रायव्हरने घेतले निष्पाप बळी ! बस-पिकअपचा भीषण अपघात, ४ दुचाकीस्वारांसह १३ ठार

बिहारमधील कटिहारमध्ये एक भीषण अपघात घडला आहे.यात १३ जणांचा मृत्यू झाला आहे. काही घटनांचा तपशील सांगायचा एक बस आणि पिकअप व्हॅनची भीषण धडक झाली. हा अपघात इतका भीषण होता की, त्यात सापडलेल्या दोन दुचाकींवरील चार जणांचा मृत्यू झाला. .मिळालेल्या माहितीनुसार, हरदाहून पूर्णियाकडे जाणारा बसचालक नशेत होता; तसेच, अपघातापूर्वी रस्त्याच्या कडेला एक-दोन ठिकाणी किरकोळ अपघात झाल्याचे सांगितले जात आहे. बस दातपूर मुसाहरी चौकापाशी पोहोचताच समोरून येणाऱ्या एका पिकअपने तिला समोरासमोर धडक दिली. ही धडक इतकी जोरदार होती की, जवळून जाणारे दोन व्यक्तींचाही यात मृत्यू झाला. .घटनास्थळी मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त अपघातानंतर घटनास्थळी तात्काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. स्थानिक ग्रामस्थ आणि पोलीस मदतीसाठी तात्काळ धावून गेले आणि त्यांनी बचावकार्य सुरू केले. जखमींना सध्या रुग्णालयात नेण्यात येत आहे. संपूर्ण परिसरात शोककळा पसरली असून, सर्वत्र नातेवाईंकांचा आक्रोश ऐकू येत आहे. पोलिसांनी जखमींना वैद्यकीय उपचारांसाठी रुग्णालयात नेले आहे..Maharashtra Pilgrims Accident : तीर्थयात्रा ठरली अखेरची! महाराष्ट्राच्या भाविकांच्या बसचा उत्तर प्रदेशमध्ये भीषण अपघात; २ ठार, ३५ जखमी.बस थेट पिकअपला धडकल्याने हा अपघात झाला. बसचालक दारूच्या नशेत होता, असे लोकांनी सांगितले. या अपघातात दोन दुचाकींनाही धडक बसली, दुचाकीवरील चार जणांचा मृत्यू झाला. अपघात झाल्यावर सर्वजण घाबरले, असे लोकांनी सांगितले. जखमींना मदत करण्यासाठी लोकांची गर्दी जमली होती..FAQs 1. हा अपघात कुठे घडला? हा अपघात बिहारमधील कटिहार जिल्ह्यात दातपूर मुसाहरी चौकाजवळ घडला.2. अपघातात किती जणांचा मृत्यू झाला? या भीषण अपघातात १३ जणांचा मृत्यू झाला आहे.3. अपघाताचे मुख्य कारण काय होते? बसचालक नशेत असल्यामुळे आणि बेफिकीर ड्रायव्हिंगमुळे अपघात झाल्याची शक्यता आहे.4. अपघातात कोणकोणती वाहने सहभागी होती? या अपघातात बस, पिकअप व्हॅन आणि दोन दुचाकी वाहने सहभागी होती.5. बचावकार्य कोणी केले? स्थानिक ग्रामस्थ आणि पोलिसांनी तात्काळ बचावकार्य केले.6. जखमींची स्थिती काय आहे? जखमींना तात्काळ रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.