Ladakh Crisis: आधी सुटका; मगच चर्चा, ‘केडीए’ची भूमिका, न्यायालयीन चौकशीची मागणी

नवी दिल्ली/श्रीनगर : ‘सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक आणि लेह येथे अटक केलेल्या आंदोलकांची सुटका करावी; तसेच तेथे झालेल्या गोळीबाराची न्यायालयीन चौकशी सुरू करावी; या दोन बाबी होईपर्यंत केंद्र सरकारशी कोणत्याही चर्चेत सहभागी होणार नाही,’ अशी भूमिका कारगिल लोकशाही आघाडीने (केडीए) आज मांडली. .अॅपेक्स बॉडी लेह’ने (एबीएल) केंद्रासोबत चर्चेतून माघार घेतल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी ‘केडीए’ने ही भूमिका जाहीर केली आहे..पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना ‘केडीए’चे सहअध्यक्ष असगर अली करबलाई यांनी लेहमध्ये बंद दरम्यान सुरक्षा दलांनी केलेल्या गोळीबाराची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी केली. ‘केडीए’ ही लडाखमधील दोन जिल्ह्यांपैकी एक असलेल्या कारगिलमधील नेत्यांची संस्था असून, ती केंद्रशासित प्रदेशाला राज्याचा दर्जा देण्यासाठी वाटाघाटी करीत आहे.Ladakh Protests: लडाखच्या पर्यटनाला जबर फटका; आंदोलनाचा परिणाम, संचारबंदीमुळे पर्यटकांची नाराजी.‘‘आमची भूमिका याबाबत स्पष्ट आहे. सोनम वांगचुक यांची सुटका होण्याची गरज असून, अटक केलेल्या अन्य आंदोलकांची सुटका होईपर्यंत; तसेच न्यायालयीन चौकशीचे आदेश येईपर्यंत आम्ही केंद्रासोबतच्या चर्चेत सहभागी होणार नाही,’ असे करबलई म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.