Ladakh Crisis: आधी सुटका; मगच चर्चा, ‘केडीए’ची भूमिका, न्यायालयीन चौकशीची मागणी

Sonam Wangchuk: कारगिल लोकशाही आघाडीने लेहमधील अटक केलेल्या आंदोलकांची सुटका आणि गोळीबाराच्या न्यायालयीन चौकशीची मागणी केली. केंद्र सरकारशी चर्चा केवळ ही मागणी पूर्ण होईपर्यंत थांबवली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नवी दिल्ली/श्रीनगर : ‘सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक आणि लेह येथे अटक केलेल्या आंदोलकांची सुटका करावी; तसेच तेथे झालेल्या गोळीबाराची न्यायालयीन चौकशी सुरू करावी; या दोन बाबी होईपर्यंत केंद्र सरकारशी कोणत्याही चर्चेत सहभागी होणार नाही,’ अशी भूमिका कारगिल लोकशाही आघाडीने (केडीए) आज मांडली.

