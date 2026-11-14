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Kedarnath: कपाट बंद झाल्यानंतर ओंकारेश्वर मंदिरात विराजमान झाले केदारनाथ; पुढील ६ महिने येथेच मिळणार दर्शन

Kedarnath Panchmukhi Doli Reaches Ukhimath – भगवान केदारनाथांची पंचमुखी उत्सव डोली तीन दिवसांचा प्रवास पूर्ण करून ऊखीमठ येथील श्री ओंकारेश्वर मंदिरात दाखल झाली आहे. हिवाळ्यासाठी केदारनाथ मंदिराचे कपाट बंद झाल्याने पुढील सहा महिने भाविकांना ऊखीमठमध्ये दर्शन घेता येणार आहे
Kedarnath's Panchmukhi ceremonial palanquin arrives at Omkareshwar Temple in Ukhimath for winter worship

Kedarnath's Panchmukhi ceremonial palanquin arrives at Omkareshwar Temple in Ukhimath for winter worship

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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केदारनाथ: अकरावे ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ यांची पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली शुक्रवारी (१३ नोव्हेंबर) ऊखीमठ येथील श्री ओंकारेश्वर मंदिरात दाखल झाली. तीन दिवसांचा पायी प्रवास पूर्ण करून वैदिक मंत्रोच्चार आणि धार्मिक विधींनुसार बाबा केदार शीतकालीन गद्दीस्थळी विराजमान झाले. त्यामुळे आता पुढील सहा महिने भाविकांना ऊखीमठ येथील ओंकारेश्वर मंदिरात भगवान केदारनाथांचे दर्शन घेता येणार आहे.

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