Kedarnath: कपाट बंद झाल्यानंतर ओंकारेश्वर मंदिरात विराजमान झाले केदारनाथ; पुढील ६ महिने येथेच मिळणार दर्शन

केदारनाथ: अकरावे ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ यांची पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली शुक्रवारी (१३ नोव्हेंबर) ऊखीमठ येथील श्री ओंकारेश्वर मंदिरात दाखल झाली. तीन दिवसांचा पायी प्रवास पूर्ण करून वैदिक मंत्रोच्चार आणि धार्मिक विधींनुसार बाबा केदार शीतकालीन गद्दीस्थळी विराजमान झाले. त्यामुळे आता पुढील सहा महिने भाविकांना ऊखीमठ येथील ओंकारेश्वर मंदिरात भगवान केदारनाथांचे दर्शन घेता येणार आहे..भाऊबीजेच्या दिवशी म्हणजेच ११ नोव्हेंबर रोजी सकाळी ८ वाजून ३० मिनिटांनी केदारनाथ धामाचे कपाट हिवाळ्यासाठी बंद करण्यात आले होते. यानंतर पंचमुखी उत्सव डोलीने ऊखीमठकडे प्रस्थान केले. या सोहळ्यासाठी केदारनाथ धामात ५ हजारांहून अधिक भाविक उपस्थित होते. लष्करी बँडच्या धुनी आणि ‘हर हर महादेव’च्या जयघोषात डोलीचा प्रवास सुरू झाला.ब्रह्मकमळ आणि भस्माने शिवलिंगाला समाधी रूप११ नोव्हेंबर रोजी पहाटे ४ वाजल्यापासून केदारनाथ मंदिरात कपाट बंद करण्याच्या धार्मिक विधींना सुरुवात झाली. मुख्य पुजारी आणि वेदपाठकांनी पारंपरिक पद्धतीने स्वयंभू शिवलिंगाची पूजा केली. त्यानंतर स्थानिक फुले, पवित्र ब्रह्मकमळ आणि भस्माने शिवलिंगाला समाधी रूप देण्यात आले..सकाळी ८ वाजून ३० मिनिटांनी मंदिराच्या गर्भगृहाचे कपाट पुढील सहा महिन्यांसाठी बंद करण्यात आले. यावेळी मंदिर परिसरात मोठ्या संख्येने भाविक उपस्थित होते. धार्मिक विधी पूर्ण झाल्यानंतर पंचमुखी उत्सव डोली ऊखीमठच्या दिशेने रवाना झाली.रामपूर आणि गुप्तकाशी येथे डोलीचा मुक्कामकेदारनाथ धामातून निघालेली उत्सव डोली ११ नोव्हेंबर रोजी सायंकाळी रामपूर येथे पोहोचली. हा तिच्या प्रवासातील पहिला मुक्काम होता.१२ नोव्हेंबर रोजी सकाळी पूजेनंतर डोलीने पुढील प्रवास सुरू केला. शेरसी, बडासू, फाटा, खाट-खडिया, मैखंडा, ब्यूंग, खुमेरा, नारायणकोटी, ह्यूण आणि नाला या गावांमधून मार्गक्रमण करत ती सायंकाळी गुप्तकाशी येथील श्री विश्वनाथ मंदिरात पोहोचली. येथे प्रदक्षिणा आणि आरती झाल्यानंतर डोलीचा दुसरा मुक्काम झाला.१३ नोव्हेंबर रोजी सकाळी गुप्तकाशी येथून पुढील प्रवास सुरू झाला. दुपारी पंचमुखी उत्सव डोली ऊखीमठ येथील श्री ओंकारेश्वर मंदिरात दाखल झाली. येथे धार्मिक विधी आणि वैदिक मंत्रोच्चारांनंतर बाबा केदार शीतकालीन गद्दीस्थळी विराजमान झाले..पुढील सहा महिने ऊखीमठमध्ये दर्शनहिवाळ्यात केदारनाथ परिसरात मोठ्या प्रमाणात बर्फवृष्टी होत असल्याने मंदिराचे कपाट सहा महिन्यांसाठी बंद ठेवले जाते. या काळात भगवान केदारनाथांची पूजा ऊखीमठ येथील श्री ओंकारेश्वर मंदिरात केली जाते. त्यामुळे आता भाविकांना पुढील सहा महिने याच मंदिरात बाबा केदारांचे दर्शन घेता येईल.केदारनाथच्या आमदार आशा नौटियाल यांनी या धार्मिक सोहळ्यानिमित्त भाविकांना शुभेच्छा दिल्या. ऊखीमठ येथील श्री ओंकारेश्वर मंदिर हे समृद्ध धार्मिक आणि सांस्कृतिक परंपरेचे महत्त्वाचे केंद्र असल्याचे त्यांनी सांगितले. भगवान केदारनाथांची कृपा सर्व देशवासीयांवर राहो, अशी प्रार्थनाही त्यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.