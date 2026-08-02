Kedarnath Yatra Update: केदारनाथला जाताय? पावसानंतर यात्रा पुन्हा सुरू, कोणते रस्ते खुले, कोणते अजूनही बंद? video viral

रुद्रप्रयाग: मुसळधार पाऊस आणि भूस्खलनामुळे गुरुवारी सुरक्षेच्या कारणास्तव थांबवण्यात आलेली केदारनाथ यात्रा शुक्रवारी पुन्हा सुरू करण्यात आली. हवामानात सुधारणा झाल्यानंतर प्रशासनाने मार्गाची पाहणी केली आणि सकाळी सुमारे ८ वाजता सोनप्रयाग येथून टप्प्याटप्प्याने सुमारे ८०० भाविकांना केदारनाथकडे रवाना केले..दरम्यान, गेल्या २४ तासांत रुद्रप्रयाग, ऊखीमठ आणि जखोली परिसरात जोरदार पाऊस झाल्याने अलकनंदा आणि मंदाकिनी नद्यांचा पाणीस्तर धोक्याच्या पातळीपेक्षा वर गेला आहे. त्यामुळे प्रशासनाने लाऊडस्पीकरद्वारे नागरिक आणि भाविकांना नदीकाठापासून दूर राहण्याचे आवाहन केले आहे..केदारनाथ पायी मार्गावरील अनेक ठिकाणी भूस्खलन झाल्याने माती आणि दगडांचा ढिगारा हटवण्याचे काम जेसीबी आणि आपत्कालीन पथकांच्या मदतीने सुरू आहे. जिल्ह्यातील काही राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांसह अनेक अंतर्गत रस्ते अद्याप बंद असून ते वाहतुकीसाठी खुले करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत..प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, यात्रेचा पुढील निर्णय हवामान आणि मार्गाच्या सुरक्षिततेनुसार घेतला जाईल. गरज भासल्यास भाविकांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देत यात्रा पुन्हा थांबवण्याचाही निर्णय घेतला जाऊ शकतो..Nanded Water: नांदेडकरांसाठी दिलासादायक बातमी! विष्णुपुरी धरणाच्या पाणीसाठ्यात एका दिवसात 9 टक्क्यांची वाढ, धरणांना जीवदान.\rयापूर्वी यात्रा बंद असताना सोनप्रयाग आणि इतर सुरक्षित ठिकाणी अडकलेल्या भाविकांसाठी राहण्याची, भोजनाची आणि वैद्यकीय सुविधांची व्यवस्था करण्यात आली होती. प्रशासनाने भाविकांना हवामानाचा अंदाज आणि अधिकृत सूचनांचे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.