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Kedarnath Yatra Update: केदारनाथला जाताय? पावसानंतर यात्रा पुन्हा सुरू, कोणते रस्ते खुले, कोणते अजूनही बंद? video viral

Kedarnath Route Update Open and Closed Roads: मुसळधार पावसानंतर केदारनाथ यात्रा टप्प्याटप्प्याने सुरू; काही रस्ते खुले, अनेक मार्ग भूस्खलनामुळे अद्याप बंद, प्रशासन सतत परिस्थितीवर लक्ष ठेवून
Kedarnath Travel Update Yatra Resumes After Rain Check Road Conditions Route Status and Safety Guidelines

Kedarnath Travel Update Yatra Resumes After Rain Check Road Conditions Route Status and Safety Guidelines

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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रुद्रप्रयाग: मुसळधार पाऊस आणि भूस्खलनामुळे गुरुवारी सुरक्षेच्या कारणास्तव थांबवण्यात आलेली केदारनाथ यात्रा शुक्रवारी पुन्हा सुरू करण्यात आली. हवामानात सुधारणा झाल्यानंतर प्रशासनाने मार्गाची पाहणी केली आणि सकाळी सुमारे ८ वाजता सोनप्रयाग येथून टप्प्याटप्प्याने सुमारे ८०० भाविकांना केदारनाथकडे रवाना केले.

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