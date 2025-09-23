Arvind Kejriwal: केजरीवालांचा मोदींना टोला: स्वदेशीचा प्रचार करत परदेशी विमानाचा वापर बंद करा

देश

Foreign Aircraft: आम आदमी पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवाल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर विदेशी विमान वापरण्याबाबत टीका केली. स्वदेशी अंगीकारण्यासाठी त्यांनी कृती करण्याची गरज असल्याचे सांगितले.
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वप्रथम स्वत: स्वदेशीचा अंगीकार केला पाहिजे. त्यासाठी त्यांनी विदेशी विमानातून प्रवास करणे सोडून द्यावे, अशी टीका आम आदमी पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवाल यांनी सोमवारी पंतप्रधानांना उद्देशून केली.

