Cyber Loot : काही मिनिटांत खाते रिकामे; केरळमध्ये ७५० कोटींची सायबर लूट; डिजिटल अटक, बनावट पोलिस आणि ऑनलाइन गुंतवणुकीच्या आमिषातून फसवणूक

- नितीन बिनेकरतिरुवनंतपुरम - एका फोन कॉलनंतर सुरू झालेली चौकशी, बनावट पोलिस अधिकाऱ्याचा दबाव किंवा ऑनलाइन गुंतवणुकीचे आमिष... काही मिनिटांतच बँक खाते रिकामे होण्याचे प्रकार केरळमध्ये वाढत आहेत. आखाती देशांमध्ये मोठ्या संख्येने स्थायिक असलेले केरळवासी आणि राज्यातील मोठ्या प्रमाणातील डिजिटल आर्थिक व्यवहार यामुळे केरळ सायबर गुन्हेगारांच्या निशान्यावर आले आहे. गेल्या वर्षी राज्यात सुमारे ७५० कोटी रुपयांच्या सायबर फसवणुकीच्या घटना समोर आल्याची माहिती केरळचे पोलिस महासंचालक रावडा आझाद चंद्र शेखर यांनी दिली..फसवणुकीनंतर रक्कम काही मिनिटांत वेगवेगळ्या बँक खात्यांमध्ये वळवली जाते. त्यामुळे पैसे परत मिळवून देण्यापेक्षा ते पहिल्याच टप्प्यात रोखणे हे पोलिसांसमोर मोठे आव्हान ठरत आहे. तक्रार मिळताच बँका आणि संबंधित यंत्रणांशी समन्वय साधून तातडीने कारवाई केली जात आहे..३० टक्के व्यवहार रोखण्यात यशफसवणुकीतील सुमारे ३० टक्के व्यवहार तातडीने रोखण्यात, तर सुमारे २० टक्के रक्कम पीडितांना परत मिळवून देण्यात यश येत असल्याचे चंद्र शेखर यांनी सांगितले. हे प्रमाण वाढविण्यासाठी तांत्रिक यंत्रणा अधिक सक्षम केली जात आहे.केरळ पोलिसांच्या आकडेवारीनुसार, २०२४ मध्ये राज्यात ३,५८१ सायबर गुन्हे नोंदवले गेले. २०२५ मध्ये ही संख्या २,४८८ झाली, तर २०२६ मध्ये जुलैपर्यंत १,५३७ गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे. डिजिटल अटक, ऑनलाइन आर्थिक फसवणूक, हॅकिंग, बदनामीकारक मजकूर आणि संकेतस्थळांवरील सायबर हल्ल्यांची प्रकरणे पोलिसांसमोर येत आहेत..ज्येष्ठ नागरिक लक्ष्यावरएकटे राहणारे ज्येष्ठ नागरिक सायबर गुन्हेगारांच्या लक्ष्यावर आहेत. बनावट पोलिस अधिकारी, ‘डिजिटल अटक’, बँक खात्यांची माहिती मागविणे आणि गुंतवणुकीच्या आमिषातून फसवणुकीचे प्रकार घडत आहेत. त्यामुळे सायबर साक्षरतेसोबतच फसवणूक झाल्यानंतर तातडीने कोणाशी संपर्क साधावा, याबाबतही नागरिकांमध्ये जनजागृती केली जात आहे.सायबरडोमची तांत्रिक साथकेरळ पोलिसांचे सायबरडोम हे सायबर सुरक्षा, संशोधन आणि तांत्रिक विकासासाठी कार्यरत केंद्र आहे. एथिकल हॅकर, आयटी कंपन्या, तंत्रज्ञ आणि संशोधकांच्या मदतीने सायबर गुन्ह्यांचा तपास, डिजिटल पुरावे आणि ऑनलाइन धोक्यांचा अभ्यास केला जातो. बाल लैंगिक अत्याचाराशी संबंधित ऑनलाइन गुन्ह्यांवरही विशेष लक्ष दिले जाते..हॅकिंगपासून संकेतस्थळांवरील हल्ल्यांपर्यंतडिजिटल अटकेबरोबरच हॅकिंग, बदनामीकारक मजकूर, फसवणुकीच्या लिंक आणि रुग्णालयांसारख्या संस्थांच्या संकेतस्थळांवरील सायबर हल्ल्यांची प्रकरणेही समोर येत आहेत. त्यामुळे सायबर पोलिसांची भूमिका केवळ आर्थिक फसवणूक रोखण्यापुरती मर्यादित राहिलेली नाही..कट्टरतावादी हालचालींवरही नजरऑनलाइन माध्यमातून कट्टरतावादी विचारांचा प्रसार होऊ नये, यासाठी केरळ पोलिसांकडून संशयास्पद डिजिटल हालचालींवर लक्ष ठेवले जाते. आयसिसशी संबंधित पूर्वीच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर अशा हालचालींवर पोलिसांची नजर आहे. याशिवाय अन्य राज्यांतून येणाऱ्या अंमली पदार्थांच्या तस्करीविरोधातही मोहीम तीव्र करण्यात आली आहे..मुंबईतही ऑनलाइन फसवणुकीचा मोठा फटका२०२५ मध्ये मुंबईकरांनी ऑनलाइन फसवणुकीत १,०३१ कोटी रुपये गमावले, तर मुंबईत ४,८२५ गुन्हे नोंदवण्यात आले. केरळ आणि मुंबई या दोन्ही ठिकाणी डिजिटल व्यवहार वाढत असताना सायबर फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी तातडीची आर्थिक कारवाई आणि नागरिकांमध्ये सायबर साक्षरता वाढविण्यावर भर दिला जात आहे..केरळमधील सायबर गुन्हे२०२० : ४२६२०२१ : ६२६२०२२ : ७७३२०२३ : ३,२९५२०२४ : ३,५८१२०२५ : २,४८८२०२६ (जुलैपर्यंत) : १,५३७.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.