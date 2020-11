VIDEO - हत्तीच्या पिलाचा पहिला बड्डे; सेलिब्रेशनसाठी आले 15 हत्ती

तिरुवनंतपुरम - केरळमधील एका हत्तीच्या पिलाचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. त्याच्या पहिल्या वाढदिवसाच्या सेलिब्रेशनचा हा व्हिडिओ आहे. श्रीकुट्टी असं त्या हत्तीच्या पिलाचं नाव आहे. रविवारी केरळमधील कोट्टूर हत्ती पुनर्वसन केंद्रामध्ये त्याचा वाढदिवस साजरा करण्यात आला. त्याच्या वाढदिवसाच्या पार्टीला इतर 15 हत्ती आणि काही लोक हजर होते. फक्त दोन तीन आठवड्यांच्या श्रीकुट्टीला एका जंगलातून जखमी अवस्थेत पुनर्वसन केंद्रात आणण्यात आलं होतं.

श्रीकुट्टी किती दिवस जिवंत राहिल हे सांगता येत नव्हतं मात्र , कोट्टुर इथं मुख्य पशु वैद्यकीय अधिकारी डॉ. ई इश्वरन यांनी श्रीकुट्टीची खास काळजी घेतली. केळी, नारळपाणी यांसारखा पोषक आहार आणि देखभाल केल्यानं श्रीकुट्टी तंदुरुस्त झाली.

पुनर्वसन केंद्रात श्रीकुट्टीची चांगली देखभाल करण्यात आली. त्यामुळेच ती वाचू शकली. ती फक्त वाचलीच असं नाही तर वाढही नीट होत आहे. श्रीकुट्टीचा वाढदिवस त्यामुळे इतरांसाठी खास होता. तसंच या वाढदिवसासाठी मोठा केकही तयार करण्यात आला होता.

#WATCH Sreekutty, one-year-old elephant calf celebrated her birthday at Kottoor Elephant Rehabilitation Centre, Kerala yesterday.

She was rescued from Thenmala forest area in November last year. pic.twitter.com/989UyezceW

— ANI (@ANI) November 10, 2020