थिरुवअनंतपुरम : भाजपच्या नेत्याच्या हत्येप्रकरणी केरळच्या एका स्थानिक कोर्टानं पॉप्युलर फ्रन्ट ऑफ इंडिया अर्थात पीएफआयच्या १४ सदस्यांना फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. (Kerala court gives death sentence to 14 PFI affiliated men convicted of killing BJP leader)