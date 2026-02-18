देश

Teacher News: महत्त्वाची बातमी! शाळेतील शिक्षकांना नियमित करणार; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, वेतनश्रेणीला मंजुरी

Kerala Teacher News: के-टीईटी पात्रता अनिवार्य करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे प्रभावित झालेल्या सुमारे २०,००० शिक्षकांना केरळ सरकारने तात्पुरती वेतनश्रेणी मंजुरी देण्याचा निर्णय घेतला आहे
Kerala government teacher decision

Kerala government teacher decision

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

केरळ सरकारने बुधवारी (१८ फेब्रुवारी २०२६) जाहीर केले की, ते सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत अनुदानित शाळांमध्ये काम करणाऱ्या सुमारे २०,००० शिक्षकांना नियमित करेल. परिषदेत बोलताना सामान्य शिक्षण मंत्री व्ही. शिवनकुट्टी म्हणाले की, हे पाऊल अपंग व्यक्तींसाठी आरक्षण लागू करणे आणि राज्य अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षकांच्या नियुक्त्यांच्या मंजुरीशी संबंधित प्रलंबित कायदेशीर गुंतागुंत सोडवणे या उद्देशाने आहे.

Loading content, please wait...
Kerala
school
teacher
Government of Kerala
teachers recruitment
teacher hearings

Related Stories

No stories found.