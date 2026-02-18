Teacher News: महत्त्वाची बातमी! शाळेतील शिक्षकांना नियमित करणार; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, वेतनश्रेणीला मंजुरी

केरळ सरकारने बुधवारी (१८ फेब्रुवारी २०२६) जाहीर केले की, ते सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत अनुदानित शाळांमध्ये काम करणाऱ्या सुमारे २०,००० शिक्षकांना नियमित करेल. परिषदेत बोलताना सामान्य शिक्षण मंत्री व्ही. शिवनकुट्टी म्हणाले की, हे पाऊल अपंग व्यक्तींसाठी आरक्षण लागू करणे आणि राज्य अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षकांच्या नियुक्त्यांच्या मंजुरीशी संबंधित प्रलंबित कायदेशीर गुंतागुंत सोडवणे या उद्देशाने आहे..एनएसएस शाळांमध्ये सामान्य श्रेणीतील शिक्षकांच्या नियुक्तीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलिकडच्या आदेशाची सर्व अनुदानित शाळा व्यवस्थापनांनी अंमलबजावणी करावी यासाठी एलडीएफ सरकार सर्व शक्य कायदेशीर प्रयत्न करत असल्याचे शिवनकुट्टी यांनी राज्य विधानसभेत म्हटल्यानंतर काही आठवड्यांनंतर ही महत्त्वाची घोषणा करण्यात आली आहे. केरळ या निवडणुकीच्या तोंडावर असलेल्या राज्यात डाव्या सरकारचा हा ताजा निर्णय राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा मानला जात आहे. .पुस्तकांच्या दुकानातून ₹३,००० कोटींचे साम्राज्य! गलगोटियास विद्यापीठाची स्थापना कुणी आणि कशी केली? वाचा सुनील गलगोटियांची कहाणी.या मुद्द्यावरून अलीकडेच ख्रिश्चन संघटनांसह विविध अनुदानित शाळा व्यवस्थापन संस्थांनी निदर्शने केली. या संघटनांनी सरकारवर न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्याच्या बहाण्याने सामान्य श्रेणीतील नियुक्त्या रोखल्याचा आरोप केला आहे. शिवनकुट्टी म्हणाले की, हे प्रकरण अनुदानित शाळांमध्ये अपंग व्यक्तींसाठी चार टक्के आरक्षण लागू करण्याशी संबंधित आहे, जे २०१७ च्या अपंग व्यक्तींच्या हक्क कायद्याअंतर्गत अनिवार्य आहे. यापूर्वी, १९९६ च्या कायद्यात तीन टक्के आरक्षणाची तरतूद होती..अनुदानित शाळांमध्ये आरक्षण लागू करण्यात झालेल्या विलंबामुळे कायदेशीर वाद निर्माण झाले आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. उच्च न्यायालयाच्या एकाच खंडपीठाने १९९६ पासून आरक्षण पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्याचे आदेश दिले. असे केल्याने हजारो विद्यमान शिक्षकांवर विपरीत परिणाम होईल असा सरकारचा युक्तिवाद आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की राज्य सरकारने नंतर या आदेशाविरुद्ध अपील दाखल केले..ते म्हणाले की, विभागीय खंडपीठाच्या निर्णयानंतर, २०२१ नंतर नियुक्त केलेल्या शिक्षकांना दैनिक वेतनात कपात करण्यात आल्याचा आरोप आहे. तथापि, नायर सर्व्हिस सोसायटी (एनएसएस) या एका प्रमुख सामुदायिक संघटनेने दाखल केलेल्या खटल्यात, सर्वोच्च न्यायालयाने सामान्य श्रेणीतील नियुक्त्या पुढे चालू ठेवण्यास परवानगी दिली, जरी अपंग व्यक्तींसाठी राखीव पदे वगळण्यात आली..CM Pushkar Singh Dhami: धामींचा कडक पवित्रा! 'आता गाजीवाली नाही, आर्यनगरच म्हणा'; मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांचे टोचले कान.मंत्री म्हणाले की, राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र दाखल करून विनंती केली आहे की एनएसएस शाळांना देण्यात येणारी सुविधा इतर समान दर्जाच्या अनुदानित शाळा व्यवस्थापन संस्थांनाही देण्यात यावी. तथापि, त्यांनी असेही सांगितले की या प्रकरणाची सुनावणी एप्रिलपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.