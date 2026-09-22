Kerala Rain: केरळममध्ये पावसाचा हाहाकार; सहा जण वाहून गेले, पाच जणांचे मृतदेह सापडले

तिरुअनंतपुरम : केरळममध्ये रविवारच्या मुसळधार पावसामुळे भूस्खलन आणि अचानक आलेल्या पुराच्या घटनांनी अनेक जिल्ह्यांना तडाखा दिला आहे. इडुक्की आणि मलप्पुरम जिल्ह्यांना सर्वाधिक फटका बसला आहे. मलप्पुरममधील निलंबूर येथे कोट्टापुझा नदीला आलेल्या पुरात वाहून गेलेल्या सहा जणांपैकी पाच जणांचे मृतदेह सापडले असून, एका महिलेचा शोध सुरू आहे..Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.मलप्पुरम भागात नदीच्या उगमाच्या दिशेने असलेल्या जंगल परिसरात रविवारी मुसळधार पाऊस झाल्यानंतर काही मिनिटांतच नदीच्या पाण्याची पातळी वाढली. त्यामुळे निलंबूरमधील टी. के. नगर येथे नदीकाठावरील सहा जण पाण्याच्या प्रवाहात वाहून गेले. महसूलमंत्री ए. पी. अनिलकुमार घटनास्थळी तळ ठोकून आहेत. .रविवारी रात्री दोन मृतदेह सापडले, तर सोमवारी सकाळी शोधमोहीम पुन्हा सुरू केल्यानंतर आणखी तीन मृतदेह सापडले. मृतांमध्ये तिरूर येथील परन्नापरंबन मोहम्मद कुट्टी (वय ६९) आणि एडरिकोड येथील मंगडन अनस (वय ३२) यांचा समावेश आहे. अन्य मृतांची ओळख रहीम, कुप्पनाथ सज्जाद आणि चेट्टियारमल कुरुपथ रफीक अशी झाली आहे. हे पाचही जण पर्यटक होते. सजिता (वय २६) या स्थानिक महिलेचा शोध सुरू आहे..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...पाच कुटुंबे बचावलीइडुक्की : इडुक्की जिल्ह्यातील अदिमाली येथील पाझमपल्लीचलमध्ये सोमवारी मोठे भूस्खलन झाले. भूस्खलनाचा ढिगारा आणि पुराचे पाणी घरांपर्यंत पोहोचण्यापूर्वीच पाच कुटुंबांनी दुसऱ्या घरात स्थलांतर केल्याने मोठी जीवितहानी टळली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.