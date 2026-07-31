महिलेच्या प्रायव्हेट पार्टवर व्हायब्रेटर ठेवणं, हा बलात्कारच! केरळ उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल, आरोपीची शिक्षा कायम...

केरळ उच्च न्यायालयाने लैंगिक अत्याचाराशी संबंधित एका प्रकरणात महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, एखाद्या महिला किंवा अल्पवयीन मुलीच्या प्रायव्हेट पार्टवर व्हायब्रेटर किंवा तत्सम उपकरणाचा वापर करणे हा केवळ लैंगिक छळाचा प्रकार नसून, तो पॉक्सो कायद्यानुसार बलात्काराच्या स्वरूपातील गंभीर गुन्हा मानला जाईल. न्यायालयाच्या या निरीक्षणानंतर या निर्णयाची सर्वत्र चर्चा सुरू झाली आहे..त्रिशूर येथील जोशी के. जे. या आरोपीशी संबंधित प्रकरणात न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. याचबरोबर आरोपीने सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात दाखल केलेली याचिकाही उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. सत्र न्यायालयाने आरोपीला १७ वर्षीय अल्पवयीन मुलीवरील लैंगिक अत्याचारप्रकरणी १० वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. ही शिक्षा योग्य असल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे..शाळेत निघालेल्या ९ वर्षाच्या चिमुरडीवर अत्याचार! नराधमाला मरेपर्यंत जन्मठेप; सोलापूर जिल्हा न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल, फिर्यादी असलेल्या पीडितेच्या आईचे निधन, तरीपण....पोलीस रिपोर्टनुसार, २०१९ मध्ये घडलेल्या या घटनेत पीडितेला शिक्षण आणि नोकरीचे आमिष दाखवून एका ठिकाणी बोलावण्यात आले होते. त्यानंतर आरोपीने तिच्यावर जबरदस्ती करत एका उपकरणाचा वापर करून गंभीर स्वरूपाचा लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. इतकेच नव्हे, तर या घटनेची कुठेही वाच्यता केल्यास जीवे मारण्याची धमकी आरोपीने पीडितेला दिल्याचाही आरोप आहे. त्यानंतर पीडितेने या प्रकरणी पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली होती..Nasrapur Case Verdict : नसरापूर हत्याप्रकरणातील आरोपी भीमराव कांबळेला फाशी की जन्मठेप? आज न्यायालयाचा अंतिम निकाल.या प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने नमूद केले की, अशा प्रकारे कोणत्याही उपकरणाचा खासगी अवयवांवर वापर करणे हे कायद्यानुसार 'पेनेट्रेशन' मानण्यासाठी पुरेसे आहे. त्यामुळे हा गंभीर गुन्हा ठरतो. तसेच अशा गुन्ह्यांमध्ये कायद्यात नमूद केलेल्या किमान १० वर्षांच्या शिक्षेत कोणतीही सवलत देता येत नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.