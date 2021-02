पत्रकार कप्पानला आईच्या भेटीसाठी 5 दिवसांचा जामीन; 'हाथरस' रिपोर्टींगवेळी अटकेत

नवी दिल्ली : गेल्या काही दिवसांपूर्वी उत्तर प्रदेशातील हाथरसमध्ये सामुहीक बलात्कार प्रकरण घडले होते. या प्रकरणामुळे संपूर्ण देश हादरला होता. उत्तर प्रदेश सरकारकडून या घटनास्थळी कुणालाही जाऊ दिलं जात नव्हतं. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी आणि महासचिव प्रियंका गांधी यांना देखील संबंधित स्थळी जाताना पोलिसांशी संघर्ष करावा लागला होता. या प्रकरणाचे रिपोर्टींग करण्यासाठी गेलेल्या काही पत्रकारांना अटक करण्यात आली होती. यातीलच एक पत्रकार सिद्दीक कप्पान याच्या अटकेवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या 'केरळ युनियन ऑफ वर्कींग जर्नालिस्ट'च्या याचिकेवर सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी सुनावणी केली आहे.

आता सिद्दीक कप्पानला सुप्रीम कोर्टाने पाच दिवसांसाठी अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. आपल्या 90 वर्षीय वृद्ध आणि आजारी आईला भेटण्यासाठी म्हणून काही अटींसह हा जामीन देण्यात आला आहे. यामध्ये केरळला जाऊन त्याला आईला भेटता येईल. मात्र, त्याला मीडियाशी बोलता येणार नाही अथवा सोशल मीडियावर व्यक्त होता येणार नाही. तसेच नातेवाईक आणि डॉक्टर सोडून त्याला इतर कुणालाही भेटता येणार नाही. त्याला उत्तर प्रदेश पोलिसांकरवी केरळपर्यंत नेण्यात येईल. त्याला नेऊन आणण्याची संपूर्ण जबाबदारी उत्तर प्रदेश पोलिसांची असणार आहे.

Supreme Court in its order restrained Siddique Kappan from giving any interview to media, (not even social media) and ordered that he shall not meet the public except relatives, doctors and close family members.

