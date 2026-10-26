Mercedes Accident १७ वर्षांच्या मुलाची जामिनावर सुटका, आता न्यायाधीश वडिलांवर गुन्हा दाखल करण्यास हायकोर्टाची परवानगी

केरळमध्ये न्यायाधीशांच्या १७ वर्षीय मुलाने मर्सिडीज भरधाव चालवत दुचाकीला धडक दिली होती. यात ५५ वर्षीय दुकानदाराचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणी अल्पवयीन मुलाला जामीन मिळाला. पण त्याला पुन्हा ताब्यात घेण्यात आलंय. दुसरीकडे न्यायाधीशांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यास केरळ हायकोर्टाने परवानगी दिली आहे. एर्नाकुलममधील चेन्नालूर इथं ही घटना घडली होती. पोलिसांनी न्यायाधीशांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची परवानगी मागितली होती. न्यायालयाने प्रशासकीय पातळीवर गुन्हा दाखल करण्यासंदर्भात आदेश जारी केला आहे..मर्सिडीज कार अपघातात जयबालकृष्णन यांचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर जयबालकृष्णन यांच्या कुटुंबियांनी आंदोलन करत कारवाईची मागणी केली. शेवटी पोलिसांनी आरोपीला पुन्हा ताब्यात घेतलं. २५ ऑक्टोबरला त्याला जामिन मंजूर करण्यात आला होता. अल्पवयीन मुलावर गुन्हा दाखल केला असून बालहक्क न्यायालयासमोर हजर करण्यात आलं होतं..नौदलातील अधिकाऱ्याचा बेछूट गोळीबार, २ सख्ख्या भावांचा मृत्यू, एक जण गंभीर जखमी.रविवारी रात्री दोन ते तीन वाजण्याच्या सुमारास हा अपघात झाला. जयबालकृष्णन हे त्यांचा स्टॉल बंद करून घरी परतत होते. त्यावेळी मर्सिडीज कारने त्यांच्या दुचाकीला धडक दिली.यात जयबालकृष्णन यांचा जागीच मृत्यू झाला. मर्सिडीज कार अतिरिक्त जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीशांच्या नावे नोंदणी असल्याचंही समोर आलंय..अल्पवयीन मुलावर बेजबाबदारपणामुळे मृत्यूला कारणीभूत ठऱल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता. त्यानंतर बाल हक्क कायद्यानुसार तरतुदीअंतर्गत जामिनावर सुटका केली होती. मात्र जयबालकृष्णन यांच्या कुटुंबियांनी आंदोलन केल्यानं अल्पवयीनावर कलम १०६ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आता त्याला पुन्हा ताब्यात घेतलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.